Segundo especialistas, este hábito matinal pode deixar seu dia mais produtivo

Fazer isso todas as manhãs leva poucos minutos, reduz a ansiedade logo cedo e ajuda a manter o foco ao longo de todo o dia

Gustavo de Souza - 28 de fevereiro de 2026

Você acorda de manhã e, antes mesmo de sair da cama, já está respondendo mensagens ou rolando redes sociais? Para especialistas em comportamento e produtividade, esse simples gesto pode definir o ritmo do restante do dia.

O hábito matinal apontado como decisivo é evitar o celular nos primeiros minutos da manhã. A recomendação é começar o dia de forma intencional, sem mergulhar imediatamente em notificações, e-mails e cobranças externas.

Por que isso faz diferença

Quando a primeira ação do dia é reagir a mensagens e notícias, o cérebro entra em modo de alerta. Isso pode gerar sensação de pressa, ansiedade e dificuldade de concentração ainda nas primeiras horas.

Especialistas explicam que, ao adiar o uso do celular, a mente ganha espaço para organizar prioridades. Em vez de começar resolvendo problemas dos outros, a pessoa assume controle da própria agenda.

Essa mudança reduz a fragmentação da atenção e melhora a capacidade de foco em tarefas mais importantes ao longo do expediente.

Como aplicar na prática

A orientação não exige radicalismo. Bastam de 20 a 30 minutos sem tela ao acordar para criar uma transição mais equilibrada para o dia.

Nesse intervalo, recomenda-se beber água, ter contato com luz natural e definir até três prioridades principais. São ações simples, mas que ajudam a iniciar a rotina com clareza.

Pequenos ajustes repetidos diariamente tendem a gerar impacto maior do que mudanças bruscas. Em 2026, segundo especialistas, produtividade começa antes mesmo da primeira notificação.

