Adeus, bolo solado: o detalhe que confeiteiros sabem que faz a massa crescer uniforme e fofinha

Um gesto simples na hora de misturar a massa pode ser o que separa um bolo alto e macio de um resultado pesado e afundado

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Você segue a receita à risca, mede os ingredientes corretamente e, ainda assim, o bolo sai baixo, pesado e com aspecto “embatumado”.

O famoso bolo solado costuma frustrar até quem já tem prática na cozinha.

No entanto, confeiteiros garantem que um detalhe simples faz toda a diferença para a massa crescer de forma uniforme e ficar realmente fofinha.

O segredo não está apenas na quantidade de fermento, mas principalmente na forma como ele é incorporado à massa.

O erro que muita gente comete

Um dos deslizes mais comuns acontece na etapa final da mistura.

Depois de bater ovos, açúcar, gordura e líquidos, muitas pessoas adicionam o fermento e continuam mexendo vigorosamente.

Esse movimento excessivo, no entanto, pode comprometer a estrutura da massa.

Quanto mais você mistura após colocar o fermento e a farinha, maior a chance de desenvolver glúten em excesso e perder o ar incorporado anteriormente.

Como resultado, o bolo cresce de forma irregular ou simplesmente não cresce como deveria.

O detalhe que muda tudo

Confeiteiros experientes adotam uma técnica simples: incorporar a farinha peneirada e o fermento delicadamente, com movimentos suaves e de baixo para cima.

Além disso, peneirar os ingredientes secos ajuda a distribuir melhor o fermento e evita que ele se concentre em apenas uma parte da massa.

Dessa forma, o crescimento acontece de maneira uniforme no forno.

Outro ponto essencial é não abrir o forno nos primeiros minutos de cozimento.

A variação brusca de temperatura pode interromper o crescimento da massa e resultar no temido centro afundado.

Temperatura e preparo também influenciam

Embora o modo de misturar seja fundamental, outros cuidados reforçam o resultado:

Pré-aquecer o forno antes de levar o bolo para assar.

Usar ingredientes em temperatura ambiente.

Respeitar as medidas indicadas na receita.

Quando esses fatores se combinam com a incorporação correta do fermento, o bolo tende a crescer mais estável e com textura leve.

Fofinho e uniforme do início ao fim

Em vez de aumentar a quantidade de fermento ou trocar a forma, vale revisar a técnica.

Muitas vezes, o problema não está na receita, mas na execução.

Ao misturar com delicadeza e respeitar o tempo de forno, você transforma uma massa comum em um bolo alto, macio e com miolo aerado.

Pequenos detalhes fazem grande diferença e, nesse caso, eles separam o bolo solado daquele que cresce bonito e fofinho.

