Semana em Goiás deve ser marcada por dias de sol e tempestades pontuais; veja previsão

Chuvas começam a dar trégua, mas meteorologia ainda atinge o estado de forma desigual

Natália Sezil - 01 de março de 2026

Imagem aérea do céu aberto em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/ Portal 6)

Com o número de cidades sob alerta de tempestades diminuindo em Goiás, o estado se vê dividido na previsão do tempo desta segunda-feira (02). Enquanto 27 municípios ainda são afetados pela chuva, outros podem esperar por dias de sol.

O aviso é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que apontou que a semana será de irregularidades, mas com forte presença do calor.

Nos locais onde chove, as pancadas devem ser intensas em um curto intervalo de tempo. A precipitação pode alcançar de 20mm a 30mm por hora ou mais de 50mm por dia, acompanhada por rajadas de vento de mais de 50km/h e raios.

As regiões mais afetadas pelas tempestades são o Norte e o Leste goiano, onde a previsão indica 30mm. No Oeste e Centro do estado, a meteorologia aponta 15mm. Já no Sul e Sudoeste, apenas 5mm.

As temperaturas mínimas podem variar entre 17°C e 22°C, mas os termômetros devem alcançar 33°C em todo o estado.

Segundo o portal Climatempo, Goiânia, Anápolis e Rio Verde não registram probabilidade de chuva nesta segunda-feira, assim como Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Aparecida de Goiânia, por outro lado, tem 48% de chances de precipitação, que deve se concentrar das 16h às 19h.

Porangatu, no Norte goiano, está entre as cidades onde mais deve chover no estado. A porcentagem é de 93%, com tempestades das 07h às 19h.

O Cimehgo alerta para temporais nos municípios de Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Bonópolis, Buritinópolis, Campinaçu, Campinorte, Campos Belos, Cavalcante, Damianópolis e Divinópolis de Goiás.

Também Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Guarani de Goiás, Mambaí, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, Planaltina, Porangatu, Posse, São Domingos, São João D’aliança, Simolândia, Sítio D’abadia e Teresina de Goiás.

