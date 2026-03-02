Mãe de 17 anos e filho recém-nascido são atropelados por motorista embriagado em Goiânia

Caso aconteceu na Rua 13 de Maio, no Parque Industrial João Braz, e vítimas foram socorridas pelos bombeiros

Ícaro Gonçalves - 02 de março de 2026

Caso aconteceu na Rua 13 de Maio e mãe e filho foram encaminhados para o Hugol (Imagens: Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos e um bebê recém-nascido ficaram feridos após serem atropelados na tarde de domingo (01), na Rua 13 de Maio, no Parque Industrial João Braz, em Goiânia. O motorista do carro foi detido no local e encaminhado às autoridades.

O Portal 6 apurou que a adolescente atravessava a via enquanto empurrava um carrinho de bebê, quando foi atingida por um carro da cor prata. Com o impacto, mãe e filho sofreram lesões e precisaram de atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros ainda na rua e encaminharam as vítimas para atendimento no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Apesar das lesões, mãe e filho não correm risco de morte.

Ainda segundo o apurado, o motorista apresentava sinais de embriaguez e teria tentado deixar o local após o atropelamento.

Pessoas que testemunharam o atropelamento interviram, retiraram a chave do carro e impediram que ele saísse antes da chegada da Polícia Militar.

O condutor admitiu que havia ingerido bebida alcoólica horas antes, durante uma confraternização na cidade de Santa Bárbara de Goiás, e que retornava para casa quando o acidente aconteceu.

Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,57 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante pela suspeita de alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de álcool. O caso segue sob apuração da Polícia Civil (PC).

