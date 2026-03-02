Prefeitura de Anápolis abre vagas para cursos gratuitos de Inglês, Libras, Xadrez e Gestão de Emoções

Formato foi pensado para atender principalmente quem trabalha ou estuda durante o dia

Pedro Ribeiro - 02 de março de 2026

(Fotos: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis está com inscrições abertas para novos cursos gratuitos voltados à capacitação e ao desenvolvimento pessoal da população.

As aulas serão oferecidas no Centro de Formação dos Profissionais em Educação (Cefope), sempre no período noturno, das 19h às 22h, com encontros semanais.

A proposta é atender especialmente quem trabalha durante o dia e busca qualificação fora do horário comercial.

Entre as opções disponíveis estão Libras (com turmas para iniciantes, intermediários e conversação), inglês nível A2, xadrez e gestão de emoções.

O curso voltado ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal será realizado às terças-feiras. Já as atividades de língua estrangeira acontecerão às quartas-feiras.

No caso da Língua Brasileira de Sinais, as aulas dos níveis iniciante e intermediário também serão às quartas, enquanto a conversação será às quintas.

As aulas de xadrez, que incluem teoria e prática, têm início previsto para o dia 23 de abril.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário online, clicando aqui.

