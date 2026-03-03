Truque da folha de louro no açúcar: para que serve e por que tanta gente recomenda para a cozinha

Hábito simples no pote de açúcar pode ajudar a evitar um problema comum na despensa e ainda melhorar a rotina de armazenamento

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Portal 6 )

Alguns “truques de vó” atravessam gerações e costumam resolver problemas reais na cozinha, sem alarde e sem custo. Um dos mais comentados é colocar uma folha de louro dentro do pote de açúcar.

A ideia parece estranha à primeira vista, mas a prática virou recomendação em muitas casas justamente por atacar um incômodo frequente: o aparecimento de bichinhos na despensa e a sensação de que o açúcar “não dura” como antes.

O louro é conhecido pelo aroma forte e característico. E é esse cheiro que faz a folha ser usada como uma espécie de “barreira” natural em potes e mantimentos.

Muita gente acredita que o perfume ajuda a afastar insetos que costumam aparecer em alimentos armazenados, principalmente quando o clima está mais quente ou quando a despensa fica muito tempo fechada.

Assim, o truque funciona como uma camada extra de proteção para quem quer manter o açúcar mais “seguro” e sem surpresas.

Além disso, o louro pode ajudar indiretamente na organização da cozinha.

Ao criar o hábito de incluir a folha no pote, muita gente passa a prestar mais atenção no armazenamento: trocar recipientes frágeis por potes bem vedados, manter tudo limpo e seco e evitar contaminação cruzada com farinha, arroz e outros grãos.

Ou seja, o truque acaba virando um “lembrete” prático de cuidado com a despensa.

Para usar, não tem mistério: basta colocar uma ou duas folhas secas dentro do recipiente de açúcar, preferencialmente em um pote com tampa bem fechada.

O ideal é manter as folhas inteiras, secas e limpas, sem umidade, e trocar a cada algumas semanas, principalmente se o aroma diminuir ou se a folha ficar quebradiça demais.

E vale lembrar: louro não substitui higiene e vedação. Ele complementa.

O ponto principal é entender o que o truque é e o que não é. Ele pode ajudar a reduzir o risco de insetos e melhorar o controle do armazenamento, mas não “cura” açúcar contaminado nem resolve infestação instalada.

Se já houver sinais de pragas, o correto é descartar o produto, higienizar o armário e revisar todos os mantimentos ao redor.

No fim, a popularidade do louro no açúcar vem da combinação perfeita para a cozinha: é simples, barato, rápido e dá a sensação de prevenção no lugar certo.

Quando somado a um pote bem vedado e despensa limpa, vira um hábito pequeno que evita grandes dores de cabeça.

