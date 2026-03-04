Anápolis oferece vacina gratuita contra bronquiolite para bebês; veja onde aplicar e que documentos levar

Ação busca ampliar proteção contra complicações respiratórias graves no município

Augusto Araújo - 04 de março de 2026

Imagem ilustrativa de vacinação de bebê (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis passou a oferecer gratuitamente o Nirsevimabe, anticorpo monoclonal indicado para a prevenção da bronquiolite em bebês e crianças que fazem parte do grupo de risco.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e amplia a proteção contra complicações respiratórias graves no município.

O imunizante está disponível no Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais (CIIE), localizado no Anashopping, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

No caso de recém-nascidos prematuros que estejam internados, a aplicação é realizada diretamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.

No município, o medicamento é destinado a recém-nascidos prematuros com idade gestacional de até 36 semanas e seis dias, que tenham atualmente menos de seis meses, além de crianças de até 23 meses com comorbidades que aumentem o risco de complicações respiratórias.

Entre as condições contempladas estão síndrome de Down, fibrose cística, doença cardíaca congênita significativa, doença pulmonar crônica da prematuridade, doenças neuromusculares graves, imunocomprometimento grave, anomalias congênitas das vias aéreas e outras doenças pulmonares graves.

Administrado em dose única, o Nirsevimabe oferece proteção imediata após a aplicação. Entre os principais benefícios estão a redução do risco de formas graves da bronquiolite, a diminuição da necessidade de internações e a prevenção de complicações respiratórias associadas à doença.

Para ter acesso ao medicamento, é necessário apresentar documentação médica, incluindo receita e avaliação clínica. Após a entrega dos documentos à equipe técnica, é feito o agendamento da aplicação.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 99353-4734 ou pelo telefone da Vigilância em Saúde, no número (62) 2604-0485, ramal 1486.

