Advogado goiano com nanismo denuncia discriminação em teste físico de concurso para delegado

Jovem afirma que solicitou adaptação na etapa física, mas pedido teria sido ignorado pela banca

Pedro Ribeiro - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@matheusm.matos_)

Formado em Direito, o goiano Matheus Matos, de 25 anos, afirma ter sido vítima de discriminação durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais.

Matheus, que tem nanismo, contou nas redes sociais que foi aprovado em todas as etapas teóricas do certame, incluindo prova objetiva, discursiva e oral.

O sonho de se tornar delegado surgiu ainda em 2019, quando iniciou a faculdade de Direito.

Segundo ele, a trajetória até o concurso foi marcada por desafios e comentários preconceituosos.

De acordo com o candidato, o problema ocorreu na fase do TAF, organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Matheus afirma que solicitou administrativamente a adaptação dos testes físicos por ser pessoa com deficiência (PCD), mas o pedido não teria sido atendido.

Sem a adaptação, ele realizou o teste nas mesmas condições que os demais candidatos e acabou eliminado na prova de impulsão horizontal, que exigia salto mínimo de 1,65 metro.

“Foi a maior injustiça e preconceito que já sofri na minha vida”, desabafou.

Matheus também afirma que outros candidatos classificados como PCD teriam sido eliminados na mesma etapa.

Mesmo com a eliminação, ele diz que não pretende desistir do sonho de se tornar delegado e que deve buscar medidas legais para questionar o resultado do exame.

Nas redes sociais, a história repercutiu e gerou diversas manifestações de apoio. Internautas destacaram a perseverança do candidato e incentivaram que ele continue lutando pelo objetivo.

