As 3 melhores carnes para churrasco, segundo açougueiros
Lista prática ajuda consumidores a escolher os cortes ideais para churrasco, bife, carne moída e panela de pressão
Você também trava quando chega ao açougue e precisa decidir qual carne comprar? Essa dúvida é mais comum do que parece. Afinal, cada corte possui características próprias e funciona melhor em determinados preparos.
Um conteúdo divulgado pelo perfil @reeducacaoalimentar3.0 reuniu os principais cortes indicados para cada tipo de preparo. Assim, a proposta é orientar consumidores a evitar desperdício e acertar na escolha da carne. Além disso, a organização por tipo de receita facilita a decisão na hora da compra.
As 3 melhores carnes para churrasco
Para quem deseja preparar um churrasco suculento, alguns cortes se destacam com frequência. Entre os mais recomendados estão picanha, contra filé e fraldinha. Esses cortes apresentam bom nível de maciez e sabor marcante.
Além disso, possuem uma quantidade de gordura equilibrada, o que ajuda a manter a suculência durante o preparo. Por isso, são escolhas recorrentes tanto entre açougueiros quanto entre consumidores experientes.
Carnes ideais para bife no dia a dia
Já no preparo de bifes, a escolha do corte influencia diretamente na textura e no sabor. Nesse sentido, filé mignon, contra filé e alcatra aparecem como opções mais indicadas.
Isso acontece porque são carnes mais macias e de preparo rápido. Dessa forma, garantem um resultado mais uniforme na frigideira ou na chapa, especialmente em receitas simples do cotidiano.
Melhores cortes para carne moída
Quando a intenção é moer a carne, a recomendação muda conforme o tipo de receita. Em geral, patinho, coxão mole e coxão duro são os cortes mais utilizados.
Isso ocorre porque apresentam fibras equilibradas e menor excesso de gordura. Assim, a carne moída se torna mais versátil e adequada para diferentes pratos, como molhos, recheios e preparações caseiras.
Cortes indicados para assados e panela de pressão
Por outro lado, receitas de forno ou panela de pressão exigem carnes que suportem cozimento prolongado. Nesse caso, lagarto, cupim, costela, miolo de acém, paleta e fraldinha são bastante recomendados.
Com o tempo de cozimento, essas carnes tendem a ficar mais macias e saborosas. Além disso, cortes como a fraldinha são considerados ótimos para desfiar, o que amplia as possibilidades de preparo.
Portanto, entender a função de cada corte facilita a escolha no açougue e melhora o resultado das receitas. Dessa maneira, o consumidor evita erros, reduz desperdícios e aproveita melhor cada tipo de carne.
