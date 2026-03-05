Previsão do tempo aponta para tempestade em mais de 130 municípios de Goiás

Apesar da possibilidade de chuvas, sexta-feira (06) também será de muito calor, podendo chegar a 35ºC em algumas regiões

Ícaro Gonçalves - 05 de março de 2026

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

A primeira sexta-feira de março pode ser de chuvas fortes para 134 municípios goianos. A previsão também é de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo, em especial para municípios da região do Entorno do Distrito Federal.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em boletim emitido nesta quinta-feira (05).

Segundo o órgão, haverá áreas de instabilidade e nebulosidade devido ao aumento do transporte de umidade vinda da região Norte do país.

Apesar da possibilidade de chuvas, o dia também será de muito calor, podendo chegar a 35ºC em algumas regiões.

Chuva nas regiões

Para a sexta-feira (06), a previsão é de tempestades isoladas em 134 municípios, com chuvas entre 20 e 30 mm/hora, ou até 60 mm/dia. Também podem ocorrer rajadas de vento de mais de 60 km/h, com destaque para o centro-norte de Goiás.

Para o Norte, o volume pode chegar a 35 mm, com máxima também de 33ºC. Já na região Leste, as precipitações devem atingir 30 mm, também com calor de 33ºC.

No Centro de Goiás, assim como no Oeste, as pancadas de chuvas atingem 25 mm. Nessas áreas, o calor também não dará trégua, chegando a 35ºC.

Já no Sul goiano, o volume será menor, com apenas 15 mm, e temperatura máxima de 34ºC.

Dos municípios apontados pelo Cimehgo, destacam-se Porangatu, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás. Nesses municípios haverá variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Confira as cidades com alerta para tempestades:

A previsão do tempo indica chuvas em Acreúna, Água Limpa, Aloândia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anhanguera, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Arenópolis, Aurilândia, Baliza, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Carmo do Rio Verde, Castelândia, Catalão e Cavalcante.

Também nas cidades de Cezarina, Chapadão do Céu, Cocalzinho de Goiás, Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, Corumbaíba, Cristianópolis, Cromínia, Cumari, Davinópolis, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Edealina, Edéia, Faina, Fazenda Nova, Goiandira, Goiás, Goiatuba, Gouvelândia, Guaraíta, Guarani de Goiás, Heitoraí, Inaciolândia, Indiara, Ipameri, Ipiranga de Goiás, Iporá, Israelândia, Itaguari, Itaguaru e Itajá.

O Cimehgo também cita Itapirapuã, Itapuranga, Itarumã, Itumbiara, Ivolândia, Jandaia, Jataí, Jaupaci, Joviânia, Jussara, Lagoa Santa, Mairipotaba, Marzagão, Matrinchã, Maurilândia, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, Montes Claros de Goiás, Montividiu, Morrinhos, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Niquelândia e Nova Aurora.

E ainda Nova Roma, Novo Brasil, Ouvidor, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Pires do Rio, Pontalina, Porteirão, Portelândia, Posse, Professor Jamil, Quirinópolis, Rianápolis, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Cruz de Goiás e Santa Fé de Goiás.

Por fim, também estão sob alerta Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra, São Domingos, São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, São Patrício, São Simão, Serranópolis, Simolândia, Sítio D’Abadia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Três Ranchos, Turvelândia, Uruana, Urutaí, Varjão, Vicentinópolis, São Luiz do Norte e Goiânia.

