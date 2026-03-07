Não é picanha, nem contrafilé: o corte bovino barato que açougueiros usam para fazer bife macio e suculento
Corte pouco lembrado no balcão pode render bife de respeito quando é fatiado do jeito certo e vai para a frigideira no ponto
Tem dia que a vontade é de comer um bife alto, dourado por fora e macio por dentro, mas sem precisar gastar como se fosse churrasco de domingo. E aí muita gente fica presa na mesma dupla de sempre, picanha e contrafilé, mesmo quando o preço não ajuda.
Só que, nos bastidores do açougue, existe um caminho mais esperto: um corte mais barato, com ótima textura, que vira “bife de restaurante” quando você acerta no corte e no preparo.
O nome que aparece com frequência nessa lista é a raquete, também chamada em alguns lugares de miolo da paleta (ou top blade).
É um corte do dianteiro, geralmente mais acessível, e que pode surpreender na suculência.
O segredo está em duas coisas: respeitar as fibras e lidar com a “película” central que algumas peças têm.
Por que a raquete costuma dar bife macio
- Tem boa proporção de carne e gordura para o dia a dia
- Fica suculenta com cocção rápida e bem selada
- Funciona bem na frigideira, chapa e até na airfryer, se não passar do ponto
Como pedir no açougue para não errar
Peça por “raquete para bife” ou “miolo da paleta para bife” e pergunte se dá para limpar a parte de tecido mais firme (quando houver).
Em algumas peças existe uma faixa de colágeno no meio, que pode endurecer se for cortada do jeito errado.
O truque que muda tudo: cortar do jeito certo
1. Observe as fibras
Corte sempre contra as fibras (no sentido contrário das “linhas” da carne). Isso encurta a fibra e deixa a mordida mais macia.
2. Espessura certa
Bifes com 1,5 a 2 cm costumam equilibrar suculência e rapidez. Muito fino resseca fácil, muito grosso exige mais técnica.
Como fazer na frigideira e manter suculento
1. Tire da geladeira antes
Deixe 10 a 15 minutos em temperatura ambiente para evitar choque térmico.
2. Seque bem
Use papel toalha. Superfície seca = crosta melhor.
3. Sal na hora e frigideira bem quente
Sal e pimenta já resolvem. Frigideira quente ajuda a selar rápido sem “cozinhar” a carne por tempo demais.
4. Poucas viradas
Deixe dourar, vire uma vez e finalize. Ficar virando toda hora costuma roubar suco.
5. Descanso obrigatório
Depois de pronto, espere 2 a 3 minutos antes de cortar. Isso segura os líquidos dentro do bife.
Ponto ideal para ficar macio
A raquete costuma ficar melhor mal passada a ao ponto. Passar demais tende a deixar mais firme, como acontece com vários cortes do dianteiro.
Com um pedido certeiro no açougue e um preparo simples, esse corte “barato” pode virar o coringa da semana: bife macio, suculento e com cara de comida bem feita, sem depender dos cortes mais caros.
