Aos 92 anos, idoso diz que esqueceu de se aposentar e ganha benefício para cuidar da vista
Idoso surpreendeu ao afirmar que só lembrou da aposentadoria aos 92 anos; audiência descontraída terminou com benefício liberado pelo INSS
Uma audiência previdenciária comum acabou chamando atenção nas redes sociais após um momento espontâneo protagonizado por um idoso mineiro de 92 anos. Durante a conversa com o juiz, Seu Antônio afirmou, de forma bem-humorada, que simplesmente “esqueceu de se aposentar”, arrancando risadas de quem acompanhava o procedimento.
Apesar do clima descontraído, o encontro tinha um objetivo claro: verificar se o idoso realmente preenchia os requisitos necessários para receber o direito do INSS.
Durante a audiência, o magistrado conduziu a conversa de maneira informal, fazendo perguntas simples sobre a rotina, a idade, o histórico de trabalho e as condições atuais de saúde do aposentando. O formato mais leve ajudou a deixar o ambiente menos tenso, mas também permitiu reunir as informações necessárias para avaliar o pedido.
Em determinado momento, o juiz perguntou diretamente se ele desejava se aposentar. A resposta veio de forma direta e bem-humorada: Seu Antônio explicou que não havia pedido o benefício antes porque, segundo ele, acabou “esquecendo”.
Ao longo da conversa, o idoso contou que trabalhou por muitos anos e que, com o avanço da idade, já não consegue manter o mesmo ritmo de atividades. A bengala que utilizava também chamou atenção durante o diálogo, servindo de ponto de partida para novas perguntas sobre sua condição física.
Mesmo com o tom leve, cada resposta ajudava o magistrado a confirmar os requisitos exigidos pela legislação previdenciária. O objetivo era garantir que o benefício fosse concedido de forma correta e dentro das regras.
Em um dos momentos mais comentados da audiência, Seu Antônio explicou o que pretende fazer com o valor da aposentadoria: cuidar da própria visão, já que tem enfrentado dificuldades para enxergar.
Ao final da análise, o INSS concordou com o pedido e firmou acordo para a concessão do benefício. O juiz, então, confirmou a decisão e autorizou a aposentadoria do idoso.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!