Aos 92 anos, idoso diz que esqueceu de se aposentar e ganha benefício para cuidar da vista

Idoso surpreendeu ao afirmar que só lembrou da aposentadoria aos 92 anos; audiência descontraída terminou com benefício liberado pelo INSS

Gabriel Dias - 08 de março de 2026

Audiência ocorreu online (Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Audiências BR)

Uma audiência previdenciária comum acabou chamando atenção nas redes sociais após um momento espontâneo protagonizado por um idoso mineiro de 92 anos. Durante a conversa com o juiz, Seu Antônio afirmou, de forma bem-humorada, que simplesmente “esqueceu de se aposentar”, arrancando risadas de quem acompanhava o procedimento.

Apesar do clima descontraído, o encontro tinha um objetivo claro: verificar se o idoso realmente preenchia os requisitos necessários para receber o direito do INSS.

Durante a audiência, o magistrado conduziu a conversa de maneira informal, fazendo perguntas simples sobre a rotina, a idade, o histórico de trabalho e as condições atuais de saúde do aposentando. O formato mais leve ajudou a deixar o ambiente menos tenso, mas também permitiu reunir as informações necessárias para avaliar o pedido.

Em determinado momento, o juiz perguntou diretamente se ele desejava se aposentar. A resposta veio de forma direta e bem-humorada: Seu Antônio explicou que não havia pedido o benefício antes porque, segundo ele, acabou “esquecendo”.

Ao longo da conversa, o idoso contou que trabalhou por muitos anos e que, com o avanço da idade, já não consegue manter o mesmo ritmo de atividades. A bengala que utilizava também chamou atenção durante o diálogo, servindo de ponto de partida para novas perguntas sobre sua condição física.

Mesmo com o tom leve, cada resposta ajudava o magistrado a confirmar os requisitos exigidos pela legislação previdenciária. O objetivo era garantir que o benefício fosse concedido de forma correta e dentro das regras.

Em um dos momentos mais comentados da audiência, Seu Antônio explicou o que pretende fazer com o valor da aposentadoria: cuidar da própria visão, já que tem enfrentado dificuldades para enxergar.

Ao final da análise, o INSS concordou com o pedido e firmou acordo para a concessão do benefício. O juiz, então, confirmou a decisão e autorizou a aposentadoria do idoso.

