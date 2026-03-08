Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Anápolis

Vítima, ainda não identificada, aparenta ter entre 30 e 40 anos e vestia uma camiseta do Flamengo

Lara Duarte - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no final da tarde deste domingo (08) em uma área de mata no Parque Residencial das Flores, região Nordeste de Anápolis.

Portal 6 apurou que o cadáver foi localizado por um morador enquanto ele procurava abacates próximo a um córrego, a cerca de 200 metros da residência dele. Ao perceber que se tratava de um corpo, ele acionou as autoridades.

Quando as equipes chegaram à região indicada, confirmaram que se tratava de um homem ainda não identificado. A vítima aparenta ter entre 30 e 40 anos e vestia uma camiseta do Flamengo.

Devido ao avançado estado de decomposição e ao fato de o corpo estar em meio à vegetação de difícil acesso, a retirada não pôde ser realizada ainda na noite deste domingo.

A área também estava molhada por causa da chuva, o que dificultou o trabalho das equipes. A remoção do corpo deve ocorrer na manhã desta segunda-feira (09), com apoio do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil (PC) solicitou exames periciais, incluindo análise cadavérica e necropapiloscópica, que poderão ajudar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da morte.

