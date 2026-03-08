Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em Anápolis
Vítima, ainda não identificada, aparenta ter entre 30 e 40 anos e vestia uma camiseta do Flamengo
Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no final da tarde deste domingo (08) em uma área de mata no Parque Residencial das Flores, região Nordeste de Anápolis.
Portal 6 apurou que o cadáver foi localizado por um morador enquanto ele procurava abacates próximo a um córrego, a cerca de 200 metros da residência dele. Ao perceber que se tratava de um corpo, ele acionou as autoridades.
Quando as equipes chegaram à região indicada, confirmaram que se tratava de um homem ainda não identificado. A vítima aparenta ter entre 30 e 40 anos e vestia uma camiseta do Flamengo.
Devido ao avançado estado de decomposição e ao fato de o corpo estar em meio à vegetação de difícil acesso, a retirada não pôde ser realizada ainda na noite deste domingo.
A área também estava molhada por causa da chuva, o que dificultou o trabalho das equipes. A remoção do corpo deve ocorrer na manhã desta segunda-feira (09), com apoio do Corpo de Bombeiros.
A Polícia Civil (PC) solicitou exames periciais, incluindo análise cadavérica e necropapiloscópica, que poderão ajudar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da morte.
