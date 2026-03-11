Agente da PRF resgata jiboia que tentava atravessar a BR-060, em Anápolis

Animal estava em uma zona de fluxo intenso de veículos, sob grande risco de atropelamento

Davi Galvão Davi Galvão -
Jiboia foi resgatada pela PRF. (Foto: Divulgação)
Jiboia foi resgatada pela PRF. (Foto: Divulgação)

Uma jiboia mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (10), após ser flagrada tentando atravessar a BR-060, em Anápolis.

O animal estava sobre a pista de rolamento no km 75, trecho de intenso fluxo, o que gerava risco iminente de atropelamento e possíveis acidentes com motoristas que passavam pelo local.

Para garantir a segurança viária, a equipe isolou e sinalizou o perímetro, forçando a redução de velocidade dos veículos.

Leia também

Após uma inspeção visual constatar que a jiboia não possuía ferimentos, os agentes realizaram o manejo cuidadoso até uma área de vegetação nativa adjacente à rodovia.

Nas imagens, é possível ver o agente se aproximando do animal e, apenas com uma manta, o envolve e consegue efetuar o resgate.

A PRF reforçou que motoristas nunca devem tentar capturar ou manejar animais por conta própria ao avistá-los em rodovias federais.

Nesses casos, a orientação é manter a distância e acionar o atendimento especializado da instituição através do número de emergência 191.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.