Agente da PRF resgata jiboia que tentava atravessar a BR-060, em Anápolis

Animal estava em uma zona de fluxo intenso de veículos, sob grande risco de atropelamento

Davi Galvão - 11 de março de 2026

Jiboia foi resgatada pela PRF. (Foto: Divulgação)

Uma jiboia mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (10), após ser flagrada tentando atravessar a BR-060, em Anápolis.

O animal estava sobre a pista de rolamento no km 75, trecho de intenso fluxo, o que gerava risco iminente de atropelamento e possíveis acidentes com motoristas que passavam pelo local.

Para garantir a segurança viária, a equipe isolou e sinalizou o perímetro, forçando a redução de velocidade dos veículos.

Após uma inspeção visual constatar que a jiboia não possuía ferimentos, os agentes realizaram o manejo cuidadoso até uma área de vegetação nativa adjacente à rodovia.

Nas imagens, é possível ver o agente se aproximando do animal e, apenas com uma manta, o envolve e consegue efetuar o resgate.

A PRF reforçou que motoristas nunca devem tentar capturar ou manejar animais por conta própria ao avistá-los em rodovias federais.

Nesses casos, a orientação é manter a distância e acionar o atendimento especializado da instituição através do número de emergência 191.

