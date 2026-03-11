Não é a porta aberta, nem temperatura alta: o erro na geladeira que faz a conta de energia aumentar

Um simples detalhe na instalação da geladeira pode fazer diferença no consumo de energia e no desempenho do aparelho

Gabriel Dias - 11 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels)

Um detalhe aparentemente simples na cozinha pode estar pesando no bolso de muitos brasileiros. A forma como a geladeira é instalada, especialmente a distância em relação à parede, pode influenciar diretamente no consumo de energia elétrica e até na durabilidade do eletrodoméstico.

Especialistas apontam que manter um espaço adequado ao redor do aparelho é fundamental para que o sistema de refrigeração funcione corretamente.

A recomendação mais comum é garantir cerca de 10 centímetros de distância da parede na parte traseira, além de pequenas folgas nas laterais e na parte superior.

A explicação está no próprio funcionamento da geladeira. O equipamento retira o calor do interior para manter os alimentos refrigerados e precisa liberar esse calor para o ambiente por meio do condensador, localizado geralmente na parte traseira ou nas laterais.

Quando o aparelho fica muito próximo da parede ou instalado em locais fechados, o ar quente não consegue se dispersar adequadamente.

Com a circulação de ar comprometida, o compressor precisa trabalhar por mais tempo para manter a temperatura interna adequada.

Esse esforço adicional pode resultar em aumento no consumo de energia, um impacto relevante considerando que a geladeira já representa cerca de 20% da conta de luz em muitas residências.

Além do gasto maior, o superaquecimento constante pode acelerar o desgaste de componentes internos, como o compressor e os sistemas eletrônicos, reduzindo a vida útil do aparelho.

Mesmo modelos mais modernos, equipados com tecnologia inverter e conhecidos por sua eficiência energética, dependem de ventilação adequada para operar dentro do desempenho esperado. Sem espaço para dissipar o calor, a tecnologia perde parte da sua eficiência.

Para evitar problemas, especialistas orientam posicionar a geladeira longe de fontes de calor, como fogões e da incidência direta do sol, além de manter a parte traseira limpa e respeitar as distâncias indicadas pelo fabricante.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!