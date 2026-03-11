Não é no Sul, nem no Sudeste: a pequena cidade brasileira de clima ameno que surpreende quem visita

A mais de 1.200 metros de altitude, cidade surpreende visitantes com temperaturas amenas, paisagens naturais e cafés premiados

Gabriel Dias Gabriel Dias -
A pequena cidade brasileira de clima ameno que surpreende quem visita
(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Boa Sorte Viajante)

Em meio às paisagens montanhosas da Chapada Diamantina, na Bahia, existe uma cidade que desafia o senso comum de que o Nordeste é marcado apenas pelo calor intenso.

Localizada a mais de 1.200 metros de altitude, Piatã se destaca por ter um dos climas mais amenos do Brasil, característica que costuma surpreender turistas que chegam à região esperando temperaturas elevadas.

Com cerca de 17 mil habitantes, o município guarda uma atmosfera tranquila, típica de cidades do interior, cercada por serras, vegetação nativa e cenários naturais que encantam visitantes.

Durante boa parte do ano, as temperaturas permanecem agradáveis, com noites frias e dias mais frescos do que em grande parte do Nordeste.

Esse clima peculiar é resultado da altitude elevada da cidade, que está entre as mais altas do Brasil. Em períodos de inverno, não é raro que os termômetros registrem temperaturas abaixo de 10 °C nas madrugadas, algo incomum para a região.

Além do clima diferenciado, Piatã também é conhecida pela produção de café de alta qualidade. O município abriga algumas das lavouras mais premiadas do país, com grãos cultivados nas áreas altas da Chapada Diamantina, o que contribui para sabores e aromas valorizados no mercado internacional.

Para quem visita a cidade, o cenário reúne montanhas, cachoeiras e trilhas que revelam a beleza natural da região. O ritmo tranquilo da vida local, aliado às paisagens e ao clima agradável, transforma Piatã em um destino cada vez mais procurado por turistas que buscam experiências diferentes no Nordeste.

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

