Agiota preso em Luziânia usava foto do ‘Senhor Barriga’ para cobrar e ameaçar vítimas

Suspeito enviava fotos com armas em frente às casas das vítimas como forma de intimidação

Da Redação - 13 de março de 2026

Suspeito foi preso em Luziânia (Imagens: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu nessa sexta-feira (13) o jovem Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, de 27 anos, suspeito de atuar como agiota no município de Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal.

Segundo a PC e informações do portal Metrópoles, ele usava uma foto do Senhor Barriga, do seriado Chaves, para ameaçar os devedores pelo WhatsApp. O personagem era conhecido por sempre aparecer para cobrar os membros da série de televisão.

A prisão ocorreu por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic). Conforme a delegacia especializada, Wahlakison extorquia as vítimas fazendo a cobrança de juros de dívidas que não existiam.

Como forma de intimidação, e ele monitorava os endereços e os deslocamentos feitos pelos devedores.

Também era como o suspeito fazer chamadas de vídeo nas quais exibia armas de fogo em meio às ameaças, ou enviar vídeos gravados em frente ao portão da residência das vítimas.

Em outro caso, o jovem chegou a abordar uma vítima em via pública, momento em que teria feito ameaças de morte para exigir o pagamento dos valores.

Com as denúncias, o Geic cumpriu mandado de busca de apreensão na casa de Wahlakison, no bairro Jardim Jockey Clube. No local, os policiais encontraram bens incompatíveis com a renda oficial declarada por ele.

O suspeito já possui condenação definitiva por roubo. Agora preso, ele segue à disposição da Justiça, que decidirá se continuará preso.

A divulgação do nome e da imagem do suspeito ocorreu por parte da PC, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas que ainda não tenham registrado ocorrência por medo das ameaças.

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