Dois homens morrem após troca de tiros com a CPE às margens da BR-060

Suspeitos seriam ligados ao tráfico e estavam em um carro onde foram encontradas drogas e armas de fogo

Pedro Ribeiro - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Dois suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas morreram após um confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) na noite desta sexta-feira (13), às margens da BR-060, na zona rural de Abadiânia.

As informações preliminares apontam que a troca de tiros ocorreu durante uma ação policial realizada às margens da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas atingidas pelos disparos.

No entanto, os dois suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Os policiais apreenderam armas de fogo e drogas, incluindo substâncias conhecidas como “dry”, além de um veículo utilizado pelos suspeitos.

O material recolhido foi encaminhado para as autoridades responsáveis pela investigação.

Até o momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a dinâmica do confronto.

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