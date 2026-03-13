Fim da escala 6×1: rede de supermercados surpreende e adota folga dupla para os colaboradores

Mudança na jornada de trabalho promete mais descanso aos funcionários e reacende o debate nacional sobre o fim da escala 6×1

Gustavo de Souza - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Uma das maiores redes supermercadistas do Espírito Santo decidiu alterar uma das rotinas mais tradicionais do varejo brasileiro. O Grupo Coutinho, responsável pelas bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, anunciou a ampliação da escala de trabalho 5×2 em grande parte de suas unidades.

A mudança substitui o modelo 6×1 e deve beneficiar mais de 5 mil colaboradores da rede. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12), após uma fase de testes considerada bem-sucedida pela empresa.

Testes em lojas piloto

Antes da expansão, a nova jornada foi aplicada em três unidades da rede: Laranjeiras, na Serra; Gaivotas, em Vila Velha; e Vila Rubim, em Vitória.

Segundo o diretor-presidente do grupo, Luiz Coutinho, o modelo apresentou aceitação superior a 90% entre os funcionários. A mudança, segundo ele, faz parte de uma estratégia para melhorar o ambiente de trabalho e aumentar a satisfação das equipes.

“A gente percebe um nível maior de satisfação dos colaboradores. A mudança faz parte de uma estratégia para melhorar a qualidade de vida e tornar o ambiente de trabalho mais atrativo”, afirmou durante coletiva de imprensa.

A implantação começou em janeiro deste ano. Mesmo com a alteração na escala, a jornada semanal continua dentro do limite legal de 44 horas, distribuídas em turnos diários de aproximadamente 8h48.

Impacto na operação

De acordo com o grupo, a reorganização das equipes exigiu ajustes pontuais. Em algumas unidades, foi necessário ampliar o quadro de funcionários entre 2% e 3%. Em outras, a adaptação ocorreu apenas com redistribuição das equipes.

A empresa afirma que o custo adicional será absorvido internamente, sem previsão de repasse ao consumidor.

Para quem atua nas lojas, a mudança representa melhora no dia a dia. O operador de caixa Arnaldo Schulz, da unidade de Laranjeiras, afirma que o descanso maior influencia diretamente na motivação.

Debate sobre jornada no país

A iniciativa ocorre em meio ao debate nacional sobre a redução da jornada de trabalho. No Congresso, propostas discutem a diminuição da carga semanal ou mudanças no modelo de escala.

Luiz Coutinho afirmou que a escala 5×2 é viável dentro das atuais 44 horas semanais. No entanto, uma eventual redução para 40 horas, segundo ele, exigiria aumento no quadro de funcionários.

Atualmente, o grupo mantém cerca de 300 vagas abertas e acredita que a folga dupla semanal pode ajudar a atrair novos profissionais e reduzir a rotatividade no setor. A expectativa é ampliar gradualmente o novo modelo para outras unidades ao longo de 2026.

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