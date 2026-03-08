Cupim na panela de pressão: receita fácil para o final de semana que deixa a carne desmanchando

Com preparo simples e poucos ingredientes, o prato aposta no sabor marcante e na maciez que conquista já na primeira garfada

Cupim na panela de pressão
Tem receita que combina perfeitamente com almoço de família, mesa farta e aquele clima mais preguiçoso de final de semana. O cupim na panela de pressão entra justamente nessa categoria.

Com poucos ingredientes e um preparo sem complicação, a carne ganha sabor intenso e uma textura tão macia que chega a desmanchar.

O segredo começa logo no início: selar bem o cupim na manteiga, de todos os lados, para garantir mais cor, sabor e suculência.

Depois disso, a receita ganha ainda mais força com a cebola em rodelas, a cerveja preta e a água fervente, combinação que ajuda a cozinhar a carne lentamente até ela ficar no ponto ideal.

O resultado é um prato encorpado, cheio de aroma e perfeito para servir com arroz branco, mandioca, purê ou uma salada mais simples.

Além de prático, o preparo é uma ótima escolha para quem quer fazer uma carne diferente sem precisar recorrer a técnicas difíceis.

Ingredientes

  • 1 kg de cupim
  • Sal a gosto
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 cebolas grandes em rodelas
  • 1 cerveja preta
  • Água fervente

Como fazer cupim na panela de pressão

  1. Tempere o cupim com sal.
  2. Na panela de pressão, coloque a manteiga e sele a carne de todos os lados.
  3. Acrescente as cebolas em rodelas no fundo da panela.
  4. Adicione a cerveja preta.
  5. Complete com água fervente.
  6. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 a 50 minutos na pressão.
  7. Depois, abra a panela e finalize o cozimento até o cupim ficar bem macio e desmanchando.

Simples, saboroso e com cara de comida especial, o cupim na panela de pressão é daquelas receitas que transformam o almoço do fim de semana em um momento ainda mais caprichado.

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

