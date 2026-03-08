Cupim na panela de pressão: receita fácil para o final de semana que deixa a carne desmanchando
Com preparo simples e poucos ingredientes, o prato aposta no sabor marcante e na maciez que conquista já na primeira garfada
Tem receita que combina perfeitamente com almoço de família, mesa farta e aquele clima mais preguiçoso de final de semana. O cupim na panela de pressão entra justamente nessa categoria.
Com poucos ingredientes e um preparo sem complicação, a carne ganha sabor intenso e uma textura tão macia que chega a desmanchar.
O segredo começa logo no início: selar bem o cupim na manteiga, de todos os lados, para garantir mais cor, sabor e suculência.
Depois disso, a receita ganha ainda mais força com a cebola em rodelas, a cerveja preta e a água fervente, combinação que ajuda a cozinhar a carne lentamente até ela ficar no ponto ideal.
O resultado é um prato encorpado, cheio de aroma e perfeito para servir com arroz branco, mandioca, purê ou uma salada mais simples.
Além de prático, o preparo é uma ótima escolha para quem quer fazer uma carne diferente sem precisar recorrer a técnicas difíceis.
Ingredientes
- 1 kg de cupim
- Sal a gosto
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 cebolas grandes em rodelas
- 1 cerveja preta
- Água fervente
Como fazer cupim na panela de pressão
- Tempere o cupim com sal.
- Na panela de pressão, coloque a manteiga e sele a carne de todos os lados.
- Acrescente as cebolas em rodelas no fundo da panela.
- Adicione a cerveja preta.
- Complete com água fervente.
- Tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 a 50 minutos na pressão.
- Depois, abra a panela e finalize o cozimento até o cupim ficar bem macio e desmanchando.
Simples, saboroso e com cara de comida especial, o cupim na panela de pressão é daquelas receitas que transformam o almoço do fim de semana em um momento ainda mais caprichado.
