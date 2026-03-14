Cachorrinha com diabetes consegue andar novamente graças a uma prótese feita com uma garrafa: sua história emociona pais e mães de pets

Cadela com diabetes e amputação recupera mobilidade após família improvisar prótese com garrafa plástica, história que viralizou nas redes

Gabriel Dias - 14 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/TikTok/leticiaortiz7132)

Uma história de criatividade e cuidado com os animais chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias. No México, uma cadela que enfrentava sérios problemas de mobilidade voltou a caminhar após sua família criar uma solução simples, utilizando materiais acessíveis.

A protagonista é Maya, uma cadela sem raça definida que vive em San Luis Potosí. O animal perdeu uma das patas traseiras e também sofre de diabetes mellitus, condição que exige acompanhamento constante e cuidados com a saúde.

Sem conseguir se locomover normalmente, Maya enfrentava dificuldades que iam além da mobilidade. A falta de atividade física estava agravando sua condição de saúde, já que o exercício é fundamental para ajudar no controle da glicose em cães com diabetes.

Preocupada com o estado da cadela, sua família começou a buscar alternativas que pudessem ajudá-la a voltar a se movimentar. Foi então que surgiu uma ideia simples, mas eficiente.

Utilizando uma garrafa de plástico, os tutores improvisaram uma prótese adaptada ao corpo de Maya. O suporte foi moldado para encaixar na região onde estava a pata ausente e recebeu um revestimento de tecido macio, evitando o contato direto do plástico com a pele do animal.

O dispositivo também possui tiras que ajudam a distribuir melhor o peso do corpo, reduzindo o esforço na perna saudável. Com isso, Maya conseguiu recuperar parte da mobilidade e voltou a caminhar com mais facilidade.

O caso ganhou repercussão depois que vídeos da cadela utilizando a prótese foram publicados no TikTok pela conta @leticiaortiz7132. As imagens rapidamente viralizaram e passaram a circular também em outras redes sociais, como o X.

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