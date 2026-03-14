Justiça decide: esposa terá direito à metade da empresa aberta durante o casamento

Entendimento jurídico indica que empresa criada durante o casamento pode ser considerada patrimônio comum do casal, dependendo do regime de bens

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Muitas pessoas acreditam que uma empresa aberta durante o casamento, mesmo registrada apenas no nome de um dos cônjuges, não entra na divisão de bens durante o divórcio. No entanto, decisões judiciais mostram que a empresa aberta durante o casamento pode, sim, fazer parte da partilha, dependendo do regime de bens do casal.

Quando o casal se casa sem pacto antenupcial, o regime padrão no Brasil passa a ser o da comunhão parcial de bens. Nesse modelo, a lei considera patrimônio comum tudo aquilo que o casal constrói ao longo do casamento.

Por isso, quando um dos cônjuges abre uma empresa durante a união, o negócio pode entrar na partilha de bens.

A advogada Aline da Silva Bernardes, especialista em Direito de Família, explica esse entendimento jurídico em conteúdos publicados nas redes sociais. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @alinebernardesadv.

Regime de comunhão parcial prevê divisão do patrimônio

No regime de comunhão parcial, o casal divide os bens adquiridos após o casamento. Dessa forma, a lei entende que o patrimônio construído nesse período pertence aos dois.

Assim, mesmo que apenas um dos cônjuges apareça como proprietário formal da empresa, o negócio pode integrar a divisão.

Além disso, a Justiça costuma analisar se a empresa surgiu ou cresceu durante o casamento.

Justiça considera o esforço conjunto do casal

Nos processos de divórcio, os tribunais observam o contexto em que o patrimônio familiar se formou.

Enquanto um cônjuge trabalha diretamente no negócio, o outro muitas vezes mantém a estrutura da família. Por exemplo, cuidar da casa, organizar a rotina e apoiar a carreira do parceiro também contribuem para o crescimento do patrimônio.

Portanto, a Justiça pode reconhecer que o casal construiu o negócio de forma conjunta, mesmo quando cada um teve funções diferentes.

Cada situação exige análise individual

Apesar desse entendimento, a divisão da empresa não acontece automaticamente em todos os casos.

O juiz costuma avaliar diversos fatores antes de tomar a decisão, como:

quando a empresa foi criada;

qual regime de bens rege o casamento;

se houve crescimento do negócio durante a união;

se existe pacto antenupcial com regras diferentes.

Assim, esses elementos ajudam a definir se o empreendimento fará parte da partilha.

Pacto antenupcial pode evitar conflitos

Casais que desejam proteger determinados patrimônios podem recorrer ao pacto antenupcial.

Esse documento permite definir regras específicas sobre a divisão de bens antes do casamento. Dessa maneira, o casal consegue estabelecer previamente como empresas, investimentos e outros patrimônios serão tratados em caso de separação.

Informação ajuda a evitar acordos injustos

Segundo a advogada Aline Bernardes, muitas pessoas descobrem essas regras apenas durante o divórcio.

Por isso, a falta de informação pode levar algumas pessoas a aceitar acordos injustos ou até abrir mão de direitos garantidos por lei.

Portanto, buscar orientação jurídica e entender o regime de bens do casamento ajuda a tomar decisões mais seguras e evitar conflitos no futuro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!