Prefeitura de Goiânia publica edital com 1.415 vagas para professores, auxiliares, assistentes e agentes de apoio

Selecionados vão substituir servidores efetivos afastados por diferentes tipos de licença, como licença-saúde, licença-maternidade e licença-prêmio

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Sala de aula em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Já está disponível o edital do processo seletivo simplificado da Prefeitura de Goiânia que prevê a contratação temporária de 1.415 profissionais para atuar na rede municipal de ensino. As vagas são destinadas a professores, auxiliares, assistentes administrativos e agentes de apoio educacional.

O edital norteando o certame foi publicado na sexta-feira (13) pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e tem como finalidade substituir servidores efetivos afastados por diferentes tipos de licença, como licença-saúde, licença-maternidade, licença-prêmio e outros afastamentos previstos na legislação.

As oportunidades incluem cargos de pedagogo e professores das áreas de artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, português e matemática, além de intérprete de Libras. Também há vagas para auxiliar de atividades educativas, assistente administrativo educacional e agente de apoio educacional.

Para professores, a remuneração é de R$ 3.953,32 para jornada de 21 aulas semanais. O valor inclui o adicional correspondente a um terço da inerência à docência, conforme previsto na legislação vigente. Além do vencimento, os profissionais poderão receber auxílio locomoção ou vale-transporte, conforme a função exercida.

Já para os demais cargos, o salário é de R$ 1.621,00 para carga horária de 30 horas semanais.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br), na área de Concursos e Seleções, entre os dias 28 de março e 6 de abril de 2026.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de análise da formação profissional, títulos e experiência comprovada. O resultado preliminar está previsto para 9 de abril, com prazo para recursos entre 10 e 12 de abril. Já o resultado final será divulgado no dia 17 de abril.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Administração Municipal.

Para mais informações, consulte o edital publicado no Diário Oficial.