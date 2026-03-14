Quina 6975 acumula e prêmio sobe para R$ 8 milhões neste sábado após ninguém acertar as cinco dezenas

Sem vencedores na faixa principal, prêmio da próxima edição cresce e pode pagar milhões ao apostador

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O concurso 6975 da Quina terminou sem ganhadores na faixa principal nesta sexta-feira (13).

Como ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (14).

As dezenas sorteadas foram 01, 07, 13, 31 e 56.

Mesmo sem vencedor do prêmio máximo, outras apostas foram premiadas. 147 jogos acertaram quatro números, e cada um receberá R$ 2.899,14.

Na faixa de três acertos, 6.838 apostas foram contempladas com R$ 59,35 cada. Já 123.981 bilhetes acertaram dois números, garantindo prêmio de R$ 3,27 por aposta.

Para participar do próximo concurso, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Os jogos precisam ser feitos até uma hora antes do sorteio, ou seja, até 20h (horário de Brasília) no dia do concurso.

A aposta mínima da Quina custa R$ 3, para jogos com cinco números. Quem optar por marcar mais dezenas pode pagar valores mais altos, que podem ultrapassar R$ 9 mil nas apostas com 15 números.

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