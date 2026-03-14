Secretaria da Educação se posiciona após mãe denunciar estupro de adolescente autista em colégio de Anápolis
Pasta diz que equipe foi até o CEPI para analisar o ocorrido, e que espera que estudantes retomem normalidade em breve
A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) se posicionou após a mãe de um adolescente, de 12 anos, denunciar que o filho teria sido estuprado dentro do Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) José Ludovico de Almeida, em Anápolis.
O caso veio à tona nesta sexta-feira (13), quando Yasmine dos Reis contou à Rádio São Francisco que o menino é autista, tem paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle.
Segundo relatado por ela, o adolescente foi encontrado pelo irmão, caído no chão de uma sala de aula durante o recreio. Ele estaria com as calças abaixadas e próximo a outro aluno, que também se encontrava seminu.
Ainda de acordo com a mãe, o episódio teria acontecido em meio a uma brincadeira de “verdade ou desafio”, na qual um estudante do colégio teria sido desafiado a cometer o abuso.
Questionada, a Seduc pontuou que a ocorrência “envolve o fato de dois alunos terem sido encontrados pela direção da unidade escolar”, mas não detalhou suspeitas sobre a dinâmica investigada.
Escreveu também que a gestão do colégio acionou os responsáveis pelos estudantes, a Coordenação Regional de Educação (CRE) de Anápolis, o Conselho Tutelar e outras autoridades, e confirmou o registro de um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, o que deve ser apurado pela Polícia Civil (PC).
A Seduc afirmou que uma equipe multidisciplinar foi até a unidade ainda nesta sexta-feira para acompanhar os alunos e familiares, e que os estudantes são atendidos por profissionais de apoio de acordo com as necessidades.
Anteriormente, a mãe do adolescente autista havia relatado que o filho “precisa de acompanhamento e de um professor de apoio, mas não teve nenhum desde que começou o ano”.
Por fim, a pasta informou que “encaminha providências no sentido de que os estudantes retomem, o mais brevemente possível, a normalidade de suas atividades escolares”.
Confira a nota na íntegra:
Em atenção à solicitação de informações sobre ocorrência envolvendo estudantes do Colégio Estadual em Período Integral (Cepi) José Ludovico de Almeida, de Anápolis, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) responde:
– A ocorrência envolve o fato de dois alunos terem sido encontrados no pela direção da unidade escolar.
– A partir desta situação, em que a gestão da escola acionou os pais/responsáveis pelos alunos, a Coordenação Regional de Educação (CRE) de Anápolis, o Conselho Tutelar e demais autoridades, a mãe de um dos estudantes fez um boletim de ocorrência com registro de denúncia de estupro de vulnerável;
– Nesta sexta-feira, 13 de março, uma equipe multidisciplinar foi a unidade escolar para analisar os fatos e acompanhar os familiares e os estudantes. A equipe foi informada que a mãe de um dos alunos só compareceu a unidade escolar no dia posterior ao ato. Foi identificado que os estudantes são atendidos por profissionais de apoio de acordo com as necessidades que possuem.
– A Seduc/GO, por meio da CRE de Anápolis, acompanha o trabalho das autoridades e, ao mesmo tempo, encaminha providências no sentido de que os estudantes retomem, o mais brevemente possível, a normalidade de suas atividades escolares.
Secretaria de Estado da Educação – Governo de Goiás
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