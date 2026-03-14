Viúva perde direito à casa da herança após esconder bens dos filhos do falecido, mostra advogado

Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a ocultação de imóvel em inventário e reforçou que a sonegação de bens pode levar à perda do direito sobre o patrimônio

Gabriel Yuri Souto - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Um caso analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) chamou atenção para um problema que pode ocorrer em processos de herança: esconder bens que deveriam entrar no inventário.

No processo, três filhos descobriram que um imóvel da herança havia sido transferido de forma suspeita antes da partilha, beneficiando apenas a viúva do falecido.

Segundo os herdeiros, o pai comprou o imóvel ainda em vida. No entanto, alguém realizou uma negociação simulada para impedir que o bem aparecesse no inventário.

Diante disso, os filhos recorreram à Justiça para garantir a inclusão do imóvel na herança.

As informações sobre o caso foram explicadas pela advogada especialista em inventário Rayelle Caroline, que publica conteúdos sobre direito sucessório nas redes sociais. Mais orientações aparecem no Instagram @advogadadeinventarioo.

Herdeiros pediram reconhecimento da sonegação de bens

Após identificar a irregularidade, os herdeiros ingressaram com uma ação judicial. Primeiramente, eles pediram o reconhecimento da sonegação de bens no inventário. Em seguida, solicitaram a anulação da escritura pública considerada simulada. Além disso, também pediram a inclusão do imóvel na partilha da herança.

Segundo os autores da ação, a negociação realizada antes do inventário teve como objetivo ocultar o patrimônio e impedir a divisão entre todos os herdeiros.

Tribunal confirmou a irregularidade no caso

Depois de analisar documentos e argumentos apresentados no processo, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a irregularidade envolvendo o imóvel.

Os desembargadores entenderam que ocorreu sonegação de bens, prática que acontece quando alguém esconde ou omite patrimônio que deveria entrar no inventário.

Durante o julgamento, os magistrados tomaram as seguintes decisões:

negaram o recurso apresentado pela ré;

acolheram parcialmente o recurso dos herdeiros;

reconheceram a irregularidade envolvendo o imóvel.

O caso está registrado no processo nº 0003936-55.2007.8.26.0077.

Lei prevê punição para quem esconde patrimônio da herança

O Código Civil brasileiro estabelece consequências para quem tenta ocultar bens durante o inventário.

Quando a Justiça identifica a sonegação de patrimônio, o responsável pode perder o direito sobre o bem escondido. Dessa forma, a lei busca proteger a divisão justa da herança entre todos os herdeiros.

Portanto, quem tenta retirar patrimônio da partilha corre o risco de perder o próprio direito sobre o bem.

Decisão reforça regra importante do direito sucessório

Além disso, o julgamento reforça um princípio fundamental do direito sucessório: todos os bens do falecido devem aparecer no inventário.

Quando alguém tenta esconder patrimônio, os demais herdeiros podem recorrer à Justiça para garantir transparência na partilha.

Assim, a orientação jurídica adequada ajuda a identificar irregularidades e protege o direito de cada herdeiro na divisão da herança.

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