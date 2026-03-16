O truque para limpar mais fácil airfryer cheia de gordura, segundo engenheiro

Método simples promete soltar a gordura impregnada no cesto e facilitar uma das limpezas mais chatas da rotina na cozinha

Layne Brito - 16 de março de 2026

(Foto; Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucos eletrodomésticos ganharam tanto espaço na cozinha quanto a airfryer. Prática, rápida e cada vez mais presente no dia a dia, ela virou aliada para preparar refeições sem tanta complicação.

O problema aparece depois: com o uso frequente, gordura, resíduos e crostas passam a se acumular no cesto e nas partes internas, transformando a limpeza em uma tarefa cansativa e, muitas vezes, adiada por dias.

É justamente nesse ponto que muita gente começa a buscar soluções mais eficientes para remover a sujeira sem precisar esfregar por muito tempo.

Em aparelhos usados quase diariamente, a gordura tende a grudar com força, principalmente quando o alimento solta óleo ou quando a limpeza não é feita logo após o preparo.

Entre as alternativas que têm chamado atenção, um truque simples surge como aposta para facilitar esse processo.

A ideia é usar um produto capaz de ajudar a soltar a gordura impregnada com a ajuda da água quente, tornando a remoção dos resíduos bem menos trabalhosa e deixando o cesto mais fácil de lavar.

O método utiliza percarbonato de sódio, um composto bastante conhecido em limpezas mais pesadas, especialmente quando há sujeira difícil de sair.

Ao entrar em contato com a água quente, ele ajuda a desprender a gordura acumulada e amolecer as crostas que costumam ficar presas na superfície da airfryer.

Na prática, a orientação é colocar água quente no cesto do aparelho, adicionar uma pequena quantidade de percarbonato de sódio e deixar a mistura agir por alguns minutos.

Esse tempo de ação ajuda a soltar a gordura e facilita a etapa seguinte, que é a lavagem tradicional com detergente neutro e esponja macia.

Depois que a sujeira amolece, o processo fica muito mais simples. Em vez de esfregar com força durante vários minutos, basta retirar os resíduos com mais facilidade, enxaguar e secar bem antes de usar novamente.

O cuidado final é importante para evitar umidade acumulada e manter o aparelho pronto para o próximo uso.

Apesar da praticidade, alguns cuidados continuam sendo importantes. A airfryer deve estar desligada, fria e fora da tomada antes de qualquer limpeza.

Além disso, o ideal é evitar produtos abrasivos, palha de aço e utensílios que possam riscar o revestimento interno do cesto.

Outro ponto que faz diferença é a frequência da limpeza. Quando a airfryer é usada todos os dias, o recomendado é lavar o cesto e a grade após cada uso e fazer uma limpeza mais caprichada periodicamente, principalmente quando houver acúmulo visível de gordura.

Esse hábito ajuda a conservar melhor o aparelho e evita que a sujeira fique cada vez mais difícil de sair.

No fim das contas, o truque chama atenção justamente por atacar um dos maiores incômodos de quem usa a airfryer com frequência.

Com a técnica certa e alguns minutos de espera, a limpeza pode deixar de ser um tormento e se tornar uma etapa bem mais simples da rotina.

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