Governo de Goiás prorroga inscrições de estudantes para intercâmbio na Austrália

Programa vai selecionar 40 acadêmicos do estado para período de quatro semanas estudando na capital australiana

Ícaro Gonçalves - 17 de março de 2026

Ao todo, serão 200 selecionados, incluindo acadêmicos do ensino superior, alunos das Escolas do Futuro e professores (Foto: Divulgação/Secti)

Estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem) interessados em concorrer ao intercâmbio para a Austrália terão até a próxima quarta-feira (18) para confirmarem as inscrições.

A seleção faz parte do programa Goiás pelo Mundo, que oferece intercâmbio acadêmico internacional para estudantes e professores goianos. O prazo inicialmente acabaria no domingo (15), mas foi prorrogado pelo Governo de Goiás.

Nesta edição, cerca de 200 participantes terão experiências acadêmicas no exterior, entre julho e agosto deste ano, incluindo 40 vagas para acadêmicos do ensino superior. Os selecionados viajarão para Sydney, na Austrália, com todas as despesas cobertas pelo programa.

Durante o intercâmbio, os estudantes participarão de curso de inglês, atividades acadêmicas e visitas técnicas a universidades. O pacote inclui passagens aéreas, hospedagem, alimentação, seguro internacional, transporte local e cartão-auxílio para despesas.

Os candidatos precisam estar matriculados em cursos de áreas relacionadas à tecnologia e ter concluído pelo menos um semestre da graduação.

Além dos universitários, o programa vai contemplar 95 adolescentes matriculados nas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), que participarão de um Summer School na Inglaterra.

Eles terão curso de inglês de 15 horas semanais, hospedagem em campus universitário, três refeições diárias e visitas à cidade de Cambridge.

Outro grupo incluído são os 18 vencedores da Olimpíada de Inteligência Artificial Aplicada 2025, promovida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG (CEIA-UFG).

O processo seletivo será feito em etapas, começando pela análise documental após o fim das inscrições. Os resultados e entrevistas ocorrerão entre 23 de março e 2 de abril, com a lista final de selecionados prevista para 10 de abril.

Mais informações podem ser conferidas pelo site do programa Goiás pelo Mundo, acessando goias.gov.br/inovacao/goias-pelo-mundo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!