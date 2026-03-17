PM prende autores de furto de cabos e apreende 3 toneladas de fios em Anápolis

Ação contou com apoio de fiscais da Vivo e começou após flagrante de retirada da fiação em plena luz do dia

Da Redação - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma ação da Polícia Militar (PM) terminou com a prisão de envolvidos no furto de cabos metálicos, na tarde desta terça-feira (17), no Jardim Alexandrina, em Anápolis.

A operação também resultou na recuperação de cerca de 3 toneladas de fios.

Tudo começou quando fiscais da operadora Vivo perceberam a retirada irregular da fiação e conseguiram registrar a ação em vídeo.

A partir daí, a PM foi acionada e passou a acompanhar a movimentação dos suspeitos.

Ao notarem que estavam sendo observados, eles tentaram fugir em um veículo, mas não foram longe. A equipe policial conseguiu interceptar o carro e, durante a abordagem, encontrou parte do material que havia sido levado momentos antes.

A ocorrência ganhou novos desdobramentos ainda no local.

Um adolescente que estava com um dos detidos contou aos policiais que havia mais cabos escondidos, indicando um endereço ligado ao grupo.

Com essa informação, os militares foram até a residência e encontraram o restante da carga, que havia sido deixada na garagem após furtos realizados durante a manhã.

O material foi apreendido e encaminhado junto aos envolvidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde o caso foi registrado e encaminhado para investigação.

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