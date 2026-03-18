Ambulância pega fogo e Avenida 87 é interditada, em Goiânia

Veículo foi visto em chamas no Setor Marista e via precisou ser bloqueada por risco de explosão

Da Redação - 18 de março de 2026

Ambulância pegou fogo em bairro nobre da capital. (Foto: PRF)

Uma ambulância pegou fogo na manhã desta quarta-feira (18) e provocou a interdição da Avenida 87, no Setor Marista, em Goiânia.

O veículo foi avistado em chamas por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passavam pelo local no momento.

Diante do cenário, os policiais interromperam o tráfego na via para evitar riscos maiores, já que havia possibilidade de explosão por conta dos cilindros presentes na ambulância.

A medida foi mantida até a chegada do Corpo de Bombeiros e de outras equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

O bloqueio chamou a atenção de quem passava pela região, uma das mais movimentadas da capital, e exigiu atenção redobrada dos motoristas.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio na ambulância, nem confirmação de vítimas.

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