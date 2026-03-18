Motoristas com 50 anos ou mais passam a seguir novas regras para renovar a carteira de motorista

Mudanças na legislação definem novos prazos para renovação da CNH conforme a idade do motorista

Gabriel Dias - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As regras para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passaram por mudanças nos últimos anos e estabeleceram novos prazos de validade conforme a faixa etária dos motoristas.

As alterações foram introduzidas pela Lei 14.071/2020, que modificou o Código de Trânsito Brasileiro e passou a adotar critérios relacionados à aptidão física e mental do condutor, em vez de estabelecer limites de idade para dirigir.

Pelas regras atuais, motoristas com até 49 anos podem renovar a CNH com validade de até 10 anos. Para quem tem entre 50 e 69 anos, o prazo máximo de validade é de cinco anos. Já para condutores com 70 anos ou mais, a carteira deve ser renovada a cada três anos.

No entanto, esses prazos representam apenas limites máximos. Durante o processo de renovação, o médico responsável pela avaliação pode determinar um período menor caso identifique condições de saúde que exijam acompanhamento mais frequente.

Entre os fatores analisados estão visão, reflexos, mobilidade, audição e possíveis alterações cognitivas que possam interferir na condução do veículo.

O procedimento para renovar a CNH segue, em geral, as mesmas etapas para todas as idades. O motorista deve iniciar o pedido no Detran do estado, que pode ser feito presencialmente ou por meio de plataformas digitais, dependendo da unidade federativa.

Após a solicitação, o condutor é encaminhado para clínicas credenciadas, onde são realizados os exames médicos obrigatórios. Em alguns casos, também pode ser solicitada avaliação psicológica, principalmente para motoristas profissionais ou em situações envolvendo acidentes ou infrações.

Entre os principais itens analisados durante a avaliação médica estão a acuidade visual, o uso de óculos ou lentes corretivas, a coordenação motora, os reflexos e o histórico de doenças que possam comprometer a segurança na direção.

Para iniciar o processo de renovação, normalmente é necessário apresentar documento de identificação oficial, comprovante de residência, a CNH atual e os comprovantes de pagamento das taxas e exames exigidos.

Motoristas das categorias C, D e E também precisam manter o exame toxicológico periódico em dia, independentemente da idade, conforme prevê a legislação.

De modo geral, a renovação da CNH não exige a realização de exame prático de direção. No entanto, o Detran pode solicitar a prova em situações específicas, como em casos de infrações recorrentes, acidentes graves ou quando houver dúvidas sobre a capacidade de condução do motorista.

Além das regras atuais, projetos em análise no Congresso Nacional discutem possíveis descontos nas taxas de renovação para motoristas mais velhos. Uma proposta prevê redução de 50% para condutores entre 50 e 69 anos e de até 70% para aqueles com 70 anos ou mais.

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