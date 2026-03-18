Tradicional em Anápolis, Colégio Estadual Antensina Santana completa 100 anos

Instituição centenária ajudou a formar gerações e se tornou referência na rede pública de ensino

Pedro Ribeiro - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O Colégio Estadual Antensina Santana, um dos mais tradicionais de Anápolis, completa nesta quarta-feira (18) 100 anos de história.

Fundado inicialmente como Grupo Escolar Doutor Brasil Caiado, em homenagem ao então presidente do Estado de Goiás, a unidade foi a primeira escola desse modelo no município e acompanhou de perto o desenvolvimento da cidade ao longo do último século.

Com o passar dos anos, a instituição passou por mudanças de nome.

Em 1931, passou a se chamar Grupo Escolar 24 de Outubro e, posteriormente, em 1949, recebeu a denominação atual, em homenagem à professora Antensina Alves de Sant’Anna.

Considerada uma educadora à frente do seu tempo, Antensina foi uma das pioneiras na área, deixando um legado marcante mesmo tendo falecido precocemente, aos 26 anos.

Ao longo de sua trajetória, o colégio se consolidou como referência na formação de estudantes e ajudou a construir a história educacional de Anápolis.

Entre os nomes que passaram pela instituição estão o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) (conforme registro pela Câmara Municipal de Anápolis), e o ex-prefeito Anapolino de Faria.

O prédio da unidade também carrega valor histórico e é tombado como patrimônio do município, reforçando a importância cultural do espaço para a cidade.

Para celebrar o centenário, alunos participaram de uma ação simbólica, com a soltura de balões, representando sonhos, conquistas e as diferentes gerações que passaram pela escola ao longo dos anos.

Mesmo após um século, a instituição segue ativa, mantendo o compromisso com a educação pública e com a formação de novas gerações, enquanto preserva a história que a transformou em um dos maiores símbolos de ensino em Anápolis.

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