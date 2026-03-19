Montadora chinesa entre as mais vendidas já tem data para iniciar produção em Goiás

Asiática planeja montar cerca de 50 mil veículos anualmente e investir até US$ 1,3 bilhão até 2030

Natália Sezil - 19 de março de 2026

GAC GS3 é uma das apostas para montadora produzir em Goiás. (Foto: Divulgação)

Goiás contará com mais uma montadora chinesa a partir de 2027. O nome da vez é a GAC Motors, que confirmou nesta quarta-feira (18) a produção de veículos na fábrica da HPE Automotores em Catalão, no Sul do estado.

A estrutura já produz alguns modelos da japonesa Mitsubishi, mas espera-se que também passe a montar até 50 mil veículos da chinesa por ano.

A Guangzhou Automobile Group (GAC) é a sexta maior produtora de veículos da China e chega para competir com outros grandes nomes do setor, como a Caoa Chery, que tem fábrica instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), a 270 km de distância.

A asiática, inclusive, já aparece entre as marcas que conquistaram o público em 2025. Um ranking organizado pela revista Autoesporte, considerando dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores no Brasil (Fenabrave) e números da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), elencavam três modelos da montadora entre os dez mais comercializados no país.

O cenário em Goiás não ficou muito distante, já que Goiânia ganhou a primeira unidade em julho de 2025. A inauguração da GAC aconteceu por meio do Grupo Navesa e trouxe cinco modelos ao mercado local.

Para expandir a marca e estabelecer a operação de vez, a empresa diz que vai investir US$ 1,3 bilhão até 2030 – o equivalente a R$ 6,76 bilhões, na cotação atual. A expectativa da Prefeitura de Catalão é de que isso gere milhares de empregos diretos.

Segundo a montadora, já existe uma equipe de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Para a Administração Municipal, o plano é que as etapas de implantação comecem ainda este ano.

Por enquanto, não há confirmações sobre o primeiro carro a ser produzido na fábrica brasileira, mas a aposta de alguns especialistas é de que seja o GAC GS3.

Trata-se de um modelo totalmente à combustão, com motor 1.5 turbo GDI, porte de SUV e visual esportivo. Ele já está à venda no país, com preços a partir de R$ 139.990.

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