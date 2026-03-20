Biscoito frito de polvilho para lanchar: receita é muito fácil de fazer

Receita simples feita com poucos ingredientes conquista pela textura sequinha e preparo sem complicação

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@danicozinhapratica)

O biscoito frito de polvilho é uma opção prática para o lanche e tem ganhado destaque nas redes sociais pela crocância e facilidade no preparo. Além disso, a receita chama atenção por não estourar durante a fritura, um problema comum nesse tipo de preparo.

As dicas foram compartilhadas por Daniela e Nilza, do perfil @danicozinhapratica no Instagram, que mostram o passo a passo direto da cozinha na roça.

Ingredientes simples e acessíveis

A receita utiliza itens comuns e fáceis de encontrar. Para preparar, são necessários:

1 xícara de leite

1 xícara de água

1 xícara de óleo

4 xícaras de polvilho doce

1 xícara de queijo ralado (meia cura)

3 ovos (adicionados aos poucos)

Sal a gosto

Modo de preparo exige atenção à temperatura

Primeiro, leve ao fogo o leite, a água e o óleo até ferver. Em seguida, despeje o líquido quente sobre o polvilho e misture bem. Depois, deixe a massa esfriar.

Assim que atingir uma temperatura mais baixa, adicione o queijo e os ovos aos poucos. A massa deve ficar mais mole, então é importante ajustar a quantidade de ovos conforme a textura.

Fritura no óleo frio evita que estoure

O grande diferencial da receita está na fritura. Diferente de outros preparos, os biscoitos devem ser colocados ainda com o óleo frio.

Depois disso, ligue o fogo baixo e deixe fritar lentamente. Quando os biscoitos subirem, é possível aumentar levemente a temperatura para finalizar.

Antes de iniciar uma nova leva, é importante deixar o óleo esfriar novamente. Dessa forma, o preparo mantém a segurança e evita estouros.

Resultado é crocante e sequinho

Com esse método, o biscoito fica bem crocante por fora e leve por dentro. Além disso, o preparo garante um resultado uniforme e mais seguro durante a fritura.

No perfil @danicozinhapratica, Daniela e Nilza compartilham receitas caseiras com passo a passo simples, valorizando sabores tradicionais e práticos para o dia a dia.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Daniela e Nilza | Receitas na roça (@danicozinhapratica)

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