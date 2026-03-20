Biscoito frito de polvilho para lanchar: receita é muito fácil de fazer
Receita simples feita com poucos ingredientes conquista pela textura sequinha e preparo sem complicação
O biscoito frito de polvilho é uma opção prática para o lanche e tem ganhado destaque nas redes sociais pela crocância e facilidade no preparo. Além disso, a receita chama atenção por não estourar durante a fritura, um problema comum nesse tipo de preparo.
As dicas foram compartilhadas por Daniela e Nilza, do perfil @danicozinhapratica no Instagram, que mostram o passo a passo direto da cozinha na roça.
Ingredientes simples e acessíveis
A receita utiliza itens comuns e fáceis de encontrar. Para preparar, são necessários:
- 1 xícara de leite
- 1 xícara de água
- 1 xícara de óleo
- 4 xícaras de polvilho doce
- 1 xícara de queijo ralado (meia cura)
- 3 ovos (adicionados aos poucos)
- Sal a gosto
Modo de preparo exige atenção à temperatura
Primeiro, leve ao fogo o leite, a água e o óleo até ferver. Em seguida, despeje o líquido quente sobre o polvilho e misture bem. Depois, deixe a massa esfriar.
Assim que atingir uma temperatura mais baixa, adicione o queijo e os ovos aos poucos. A massa deve ficar mais mole, então é importante ajustar a quantidade de ovos conforme a textura.
Fritura no óleo frio evita que estoure
O grande diferencial da receita está na fritura. Diferente de outros preparos, os biscoitos devem ser colocados ainda com o óleo frio.
Depois disso, ligue o fogo baixo e deixe fritar lentamente. Quando os biscoitos subirem, é possível aumentar levemente a temperatura para finalizar.
Antes de iniciar uma nova leva, é importante deixar o óleo esfriar novamente. Dessa forma, o preparo mantém a segurança e evita estouros.
Resultado é crocante e sequinho
Com esse método, o biscoito fica bem crocante por fora e leve por dentro. Além disso, o preparo garante um resultado uniforme e mais seguro durante a fritura.
No perfil @danicozinhapratica, Daniela e Nilza compartilham receitas caseiras com passo a passo simples, valorizando sabores tradicionais e práticos para o dia a dia.
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