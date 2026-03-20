Colocar um ramo de alecrim na água e deixar em infusão por 7 dias: por que é recomendado e para que serve

Simples e acessível, esse preparo com alecrim tem ganhado espaço por reunir praticidade e benefícios que muita gente ainda desconhece

Layne Brito - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Alguns hábitos atravessam gerações sem perder força. As pessoas compartilham essas práticas, adaptam ao longo do tempo e mantêm vivas soluções simples no dia a dia.

Entre essas receitas caseiras que continuam em alta, uma tem chamado atenção pela facilidade do preparo e pela versatilidade de uso: deixar um ramo de alecrim na água por alguns dias para extrair, aos poucos, suas propriedades naturais.

Esse costume pode até parecer apenas mais uma dica antiga, mas vem conquistando espaço entre pessoas que buscam cuidados naturais e alternativas práticas dentro de casa.

O alecrim, conhecido pelo aroma marcante e pela presença na culinária, também oferece outras possibilidades. Quando você prepara a infusão, a planta libera compostos que podem ser aproveitados em diferentes momentos da rotina.

Preparo simples chama atenção pela praticidade

O principal atrativo dessa mistura está na simplicidade.

O processo não exige ingredientes difíceis nem técnicas elaboradas. Com água e um ramo de alecrim, qualquer pessoa consegue preparar uma infusão e utilizá-la de diferentes formas, conforme a necessidade.

Ao longo dos dias, a água absorve as características da planta, intensificando o aroma e concentrando seus compostos naturais.

Por isso, muitas pessoas adotam o preparo como alternativa prática para incluir o alecrim no dia a dia, seja em cuidados pessoais ou em usos domésticos.

Mistura pode ser usada em diferentes situações

Entre os usos mais comuns, a infusão aparece associada a cuidados com os cabelos e com a pele, além de servir como opção para quem busca bem-estar na rotina.

O aroma característico do alecrim também contribui para uma sensação de frescor, o que torna o preparo ainda mais atrativo.

Mesmo sendo uma alternativa caseira, é importante observar a forma de uso e a reação do corpo, principalmente em peles mais sensíveis.

No fim, o que sustenta o interesse por essa prática é a combinação entre facilidade, baixo custo e a busca por soluções naturais no cotidiano.

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