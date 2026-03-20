Furúnculos: por que nascem e como evitar, segundo dermatologistas

Infecção comum da pele, o furúnculo pode piorar sem cuidados adequados; veja causas, prevenção e quando procurar ajuda médica

Gabriel Dias - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ND)

Uma dor incômoda, um inchaço inesperado e, em pouco tempo, uma lesão que pode causar desconforto significativo. Os furúnculos, embora comuns, ainda levantam dúvidas sobre por que surgem e como lidar com eles corretamente.

Esse tipo de infecção de pele costuma começar de forma discreta, com um pequeno nódulo avermelhado que pode evoluir rapidamente para uma lesão maior, com presença de pus. Regiões com maior atrito e suor, como axilas, coxas, nádegas e pescoço, são as mais afetadas.

Na maioria dos casos, o problema está ligado à bactéria Staphylococcus aureus, que vive naturalmente na pele, mas pode causar infecção ao entrar por pequenos cortes, arranhões ou pelos encravados. Fatores como baixa imunidade, diabetes, uso de roupas apertadas e má ventilação da pele aumentam o risco.

Além disso, hábitos do dia a dia também influenciam. A falta de higiene adequada, o suor excessivo e até o estresse podem favorecer o surgimento dos furúnculos.

Em situações mais graves, várias lesões podem se unir, formando o chamado carbúnculo, que exige maior atenção médica.

A prevenção passa por cuidados simples, mas eficazes. Manter a pele limpa e seca, evitar roupas muito justas, não compartilhar itens pessoais e cuidar de pequenas lesões são medidas essenciais.

Uma rotina equilibrada, com boa alimentação e sono adequados, também contribui para fortalecer o sistema imunológico.

Quando o furúnculo já está presente, é fundamental evitar práticas comuns, como espremer ou furar a lesão. Isso pode agravar a infecção e até espalhar bactérias pelo organismo. Compressas mornas podem ajudar na drenagem natural e aliviar o desconforto.

Casos mais intensos — como lesões grandes, muito dolorosas, com febre ou em regiões sensíveis — devem ser avaliados por um profissional de saúde. O tratamento pode incluir medicamentos específicos e, em algumas situações, drenagem realizada em ambiente adequado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!