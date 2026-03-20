O país fascinante onde o brasileiro é considerado rico e não precisa de visto para entrar

Com cultura marcante, cenários impressionantes e um custo que chama atenção, esse destino tem conquistado quem deseja viajar mais sem gastar tanto

Layne Brito - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Viajar para o exterior ainda parece distante para muita gente. Entre custos elevados, moeda desfavorável e burocracia, o planejamento costuma exigir tempo e dinheiro.

Ainda assim, alguns destinos conseguem fugir dessa lógica e surpreender justamente por oferecer uma experiência rica e mais acessível do que se imagina.

É o caso do Marrocos, país que vem chamando atenção de brasileiros que desejam explorar o mundo sem enfrentar tantas barreiras.

Localizado no norte da África, o destino reúne cultura intensa, cenários marcantes e uma atmosfera completamente diferente dos roteiros tradicionais mais procurados.

Um dos pontos que mais pesam a favor está na entrada facilitada.

Brasileiros não precisam de visto para viagens de turismo e podem permanecer no país por até 90 dias, o que torna o planejamento mais simples e menos burocrático.

Outro fator que chama atenção é a percepção de custo-benefício.

Em comparação com destinos mais caros, muitos visitantes relatam que o dinheiro rende mais em gastos do dia a dia, como alimentação, transporte e experiências locais.

Isso cria a sensação de maior poder de compra, o que ajuda a explicar o interesse crescente pelo país.

Além disso, o Marrocos impressiona pela experiência.

Mercados cheios de cores, arquitetura única, ruas movimentadas e paisagens que vão do deserto a cidades históricas fazem parte do cenário.

Essa mistura de tradição e intensidade cultural transforma a viagem em algo que vai além do turismo comum.

Para quem busca sair do óbvio, viver algo diferente e ainda encontrar menos burocracia na entrada, o país surge como uma alternativa cada vez mais considerada.

Mais do que um destino bonito, ele representa a chance de explorar o mundo com uma sensação de que o investimento pode render mais do que o esperado.

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