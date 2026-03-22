6 aparelhos que você não deve ligar na extensão para evitar curto-circuito e incêndios em casa

Uso incorreto de extensões pode causar incêndios; veja quais aparelhos devem ser ligados direto na tomada para evitar riscos

Gabriel Dias Gabriel Dias -
6 aparelhos que você não deve ligar na extensão para evitar curto-circuito e incêndios
(Foto: Reprodução/Unsplash)

Práticas comuns dentro de casa podem esconder riscos maiores do que parecem —e um dos mais ignorados envolve o uso de extensões elétricas.

Embora sejam úteis para conectar vários aparelhos ao mesmo tempo, esses dispositivos podem se tornar perigosos quando utilizados de forma inadequada.

O excesso de carga ou o uso com equipamentos de alta potência pode causar superaquecimento, curto-circuito e até incêndios.

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Especialistas alertam que alguns aparelhos nunca devem ser ligados a extensões, sendo mais seguro conectá-los diretamente à tomada.

Entre os principais riscos estão os dispositivos que geram calor, como torradeiras, sanduicheiras e secadores de cabelo. Esses equipamentos exigem alta potência e podem sobrecarregar facilmente a extensão.

Aquecedores elétricos também entram na lista de atenção. Muito utilizados em ambientes menores, eles demandam grande consumo de energia e aumentam significativamente o risco de superaquecimento.

Outro grupo que merece cuidado são os equipamentos eletrônicos mais sensíveis, como computadores, sistemas de som e consoles. Ligados a extensões, eles podem sofrer danos devido a oscilações na corrente elétrica.

Ferramentas elétricas, como furadeiras e serras, também não são recomendadas nesse tipo de conexão. Isso porque exigem picos de energia no momento em que são acionadas, o que pode comprometer a segurança da rede.

Com o avanço da tecnologia, carregadores ultrarrápidos passaram a exigir mais estabilidade elétrica. Quando conectados a extensões, podem perder eficiência e até apresentar riscos.

Por fim, eletrodomésticos de grande porte — como geladeiras, máquinas de lavar, secadoras e fornos — devem sempre ser ligados diretamente à tomada. Esses aparelhos precisam de fornecimento contínuo e estável de energia.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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