Colocar gelo no arroz: o truque secreto dos restaurantes é finalmente revelado

Um detalhe simples, quase improvável, pode mudar completamente a textura do arroz e dar nova vida ao que sobrou da refeição anterior.

Layne Brito - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Poucas coisas frustram mais na cozinha do que abrir a geladeira, separar o arroz do dia anterior e, depois de aquecê-lo, encontrar um prato seco, endurecido e sem graça.

O que era para ser uma solução prática acaba virando uma decepção à mesa.

Mas um truque simples, quase inesperado, tem chamado atenção justamente por prometer o contrário: devolver leveza, maciez e até aparência de comida recém-feita com um gesto que leva apenas segundos.

A técnica, que vem ganhando fama entre quem gosta de praticidade no dia a dia, consiste em colocar um cubo de gelo sobre o arroz antes de aquecê-lo.

À primeira vista, a ideia pode parecer estranha. Afinal, misturar gelo a um alimento que vai ao calor não soa exatamente lógico.

Ainda assim, é justamente esse detalhe que faz a diferença no resultado final.

O segredo está na umidade.

Quando o arroz fica armazenado na geladeira, ele tende a ressecar e perder parte da textura macia.

Ao ser reaquecido sem nenhum cuidado, os grãos podem ficar ainda mais duros.

Com o cubo de gelo, no entanto, o calor cria vapor durante o aquecimento, ajudando a devolver umidade ao alimento e melhorando a consistência de forma mais uniforme.

Na prática, o processo é simples. Basta colocar o arroz em um recipiente adequado, adicionar um cubo de gelo por cima e aquecer por alguns instantes.

O gelo não precisa necessariamente derreter por completo sobre os grãos para que o efeito aconteça.

O mais importante é a formação do vapor, que ajuda a soltar o arroz e reduzir o aspecto ressecado que costuma surgir depois de horas na geladeira.

Mais do que um truque curioso, a dica se encaixa perfeitamente na rotina de quem busca praticidade, economia e menos desperdício.

Em tempos em que reaproveitar bem os alimentos faz toda a diferença, saber como melhorar a textura de uma sobra pode transformar uma refeição comum em algo muito mais agradável.

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