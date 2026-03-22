Jovem que morreu em acidente de moto na BR-414 tinha apenas 22 anos

Vítima foi encontrada em uma vala e encaminhada ao Hospital Municipal de Cocalzinho, mas não resistiu

Ícaro Gonçalves - 22 de março de 2026

Jovem foi encontrado em uma vala próximo à BR (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, morreu após se envolver em um acidente de motocicleta na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, na manhã deste domingo (22). A vítima, identificada como Ednilton Melo, foi encontrada por populares em uma vala, às margens da rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o resgate e iniciaram manobras de reanimação ainda durante o deslocamento. Apesar dos esforços, o jovem teve o óbito confirmado ao chegar ao Hospital Municipal de Cocalzinho.

A motocicleta do jovem foi encontrada posteriormente próxima a um trevo no local da ocorrência. As circunstâncias exatas que levaram à queda ainda estão sendo apuradas.

A área foi isolada para o trabalho de perícia, com a presença de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM).

A Polícia Civil (PC) foi acionada para dar continuidade às investigações e esclarecer o caso. A motocicleta também deverá passar por análise para auxiliar na apuração dos fatos.

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