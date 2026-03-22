Lei deve isentar motoristas idosos de pagar pedágio em todo o Brasil, determina projeto

Uma proposta pode reduzir custos nas estradas e mudar a rotina de milhares de brasileiros

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Agência SP)

Lei deve isentar motoristas idosos de pagar pedágio em todo o Brasil, determina projeto que vem ganhando destaque ao propor mudanças significativas no custo das viagens rodoviárias.

A medida busca ampliar direitos e aliviar despesas para uma parcela crescente da população.

Em primeiro lugar, o projeto estabelece que motoristas com 60 anos ou mais possam circular por rodovias pedagiadas sem a cobrança da tarifa.

Dessa forma, a proposta reconhece o impacto financeiro dessas taxas no orçamento de muitos idosos, especialmente aqueles que dependem do carro para deslocamentos frequentes.

Além disso, a iniciativa acompanha o envelhecimento da população brasileira e responde à necessidade de políticas públicas mais inclusivas. Assim, o projeto não apenas reduz custos, mas também amplia a mobilidade e a autonomia desse grupo.

Como funcionaria a isenção

O projeto prevê que os motoristas idosos comprovem a idade por meio de documentos oficiais. A partir disso, concessionárias de rodovias deverão adaptar seus sistemas para garantir a liberação nas praças de pedágio.

Além disso, a proposta pode exigir cadastro prévio ou identificação específica para evitar fraudes. Dessa maneira, o controle se torna mais eficiente e garante que o benefício alcance quem realmente tem direito.

Por outro lado, a implementação ainda depende de aprovação nas instâncias legislativas. Ou seja, o texto precisa avançar no Congresso antes de entrar em vigor.

Impactos e debates sobre a medida

A proposta já gera debates entre especialistas e setores envolvidos. De um lado, defensores argumentam que a medida promove justiça social e melhora a qualidade de vida dos idosos.

Por outro lado, concessionárias e especialistas em infraestrutura levantam preocupações sobre possíveis impactos financeiros. Isso porque a redução na arrecadação pode influenciar contratos e investimentos nas rodovias.

Ainda assim, o tema avança como parte de um debate maior sobre mobilidade, acessibilidade e direitos da população idosa. Consequentemente, a proposta ganha visibilidade e mobiliza diferentes setores da sociedade.

Um passo para mais acessibilidade

Portanto, o projeto que prevê a isenção de pedágio para idosos representa uma tentativa concreta de tornar as viagens mais acessíveis. Ao reduzir custos, a medida pode incentivar deslocamentos e melhorar a independência desse público.

A proposta ainda precisa avançar, mas já levanta uma discussão relevante sobre direitos, inclusão e qualidade de vida no Brasil.

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