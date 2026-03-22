Soldado da Aeronáutica é baleado durante festa em chácara na região de Anápolis

Vítima foi levada ao HEANA após pedir ajuda em um posto na região

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Imagem ilustrativa da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/FAB)
Imagem ilustrativa da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/FAB)

Um jovem de 18 anos, identificado como soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) foi baleado na madrugada deste domingo (22) durante uma festa em uma chácara localizada na saída para Nerópolis, em Anápolis.

De acordo com apurações da reportagem, a vítima estaria deixando o local, por volta das 04h30 quando foi atingido por um tiro no braço direito e outro nas costas.

Contudo, ele alegou não saber quem teria efetuado os disparos. Assim, ele teria se deslocado até um posto na região, onde pediu ajuda e foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

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Testemunhas que estavam com a vítima confirmaram que o grupo participava de uma confraternização em uma chácara na região.

Um dos presentes, um jovem de 19 anos, chegou a fornecer inicialmente uma informação divergente sobre o local do fato, mas depois corrigiu o relato.

Ele teria alegado receio de possíveis implicações administrativas, já que ele e a vítima são soldados da Aeronáutica e servem na Base Aérea de Anápolis.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou localizado. O caso foi classificado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

Portal 6 entrou em contato com a FAB, solicitando posicionamento sobre o ocorrido. A reportagem será atualizada assim que houver um retorno.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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