Conheça o novo Tiggo híbrido que será produzido pela Caoa Chery em Anápolis

Carro faz quase 19 km/L, promete autonomia de até 1 mil km e já tem data estimada para chegar ao país

Natália Sezil - 23 de março de 2026

Caoa Chery Tiggo 5X chega com motorização híbrida. (Foto: Divulgação)

A Caoa Chery já tem planos para o próximo modelo a ser montado na fábrica de Anápolis. Anunciado em novembro de 2025, a versão híbrida plena (HEV) do Caoa Chery Tiggo 5X ainda não chegou ao país, mas já estreou na Europa.

A expectativa é de que o veículo seja comercializado no Brasil entre julho e setembro deste ano, com uma motorização inédita que vai permitir que o sistema elétrico seja alimentado enquanto funciona o motor à combustão.

A promessa das montadoras é fazer do modelo um dos mais potentes e econômicos do segmento. Isso porque, tendo como base o que já está sendo exibido no exterior, o carro ganha o sistema Chery Super Hybrid (CSH) de quinta geração.

O conjunto CSH é do tipo híbrido. Ele combina um motor 1.5 a gasolina a uma bateria de 1,83 kWh, com transmissão automática DHT específica para carros do tipo – com uma marcha mecânica e múltiplas variações.

Segundo a revista Autoesporte, o desempenho chega a ser de 204 cv, com 31,6 kgfm de torque. A Chery divulga que o consumo médio se aproxima dos 19 km/L.

A empresa promete autonomia de até 1 mil km e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de nove segundos. O sistema usado é o mesmo que deve estar no Omoda 5 HEV.

Em questões estéticas, o Tiggo 5X traz um visual mais moderno que o antecessor Tiggo 5. A grade frontal é mais extensa, com faróis afilados e lanternas mais finas, maiores e com posicionamento vertical.

Atualmente, o Tiggo 5X custa R$ 124.990 na versão Sport e R$ 141.990 na Pro Max Drive. Para se ter noção, o valor no Reino Unido, onde o 5X híbrido pleno já foi anunciado, o preço sugerido foi de £ 19.995, o equivalente a aproximadamente R$ 140 mil em conversão direta.

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