Trabalhadores podem pedir adicional de 40% no salário, mostra advogado

Explicação sobre pagamento extra chama atenção nas redes e levanta dúvidas sobre quem pode, de fato, exigir o valor

Layne Brito - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O advogado Thyago Velasco, especialista em direito trabalhista e conhecido no Instagram por compartilhar orientações sobre relações de trabalho, fez uma postagem explicando uma situação que pode estar acontecendo com muitos trabalhadores sem que eles sequer percebam.

O tema rapidamente chamou atenção por abordar uma realidade comum, mas muitas vezes ignorada no ambiente profissional.

Na explicação, ele destaca que há casos em que o trabalhador é contratado para exercer uma função específica, mas, na prática, acaba assumindo diversas outras atividades no dia a dia.

Entre elas, podem estar tarefas de atendimento, organização, limpeza e até responsabilidades que deveriam ser de outros cargos, tudo isso sem qualquer alteração no salário ao final do mês.

Esse cenário é conhecido como acúmulo de função. Segundo o advogado, quando o profissional passa a desempenhar atividades além daquelas previstas inicialmente no contrato, pode haver direito a um adicional salarial, que pode chegar a até 40%, dependendo da situação.

A questão central está no fato de que, enquanto o trabalhador assume múltiplas responsabilidades, a empresa deixa de contratar outros profissionais, concentrando funções em uma única pessoa sem a devida compensação financeira.

O que mais chama atenção, segundo a explicação, é que muitos trabalhadores acabam enxergando esse tipo de situação como algo normal dentro da rotina.

No entanto, do ponto de vista trabalhista, isso pode representar um desequilíbrio na relação entre empregado e empregador.

Em casos assim, o profissional pode ter valores a receber, principalmente se ficar comprovado que houve desvio ou acúmulo de função ao longo do tempo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Thyago Veloso l Advogado Trabalhista (@thyagovelosoadvogados)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!