Gusttavo Lima faz show surpresa em cidade goiana e reúne multidão

Cantor avisou fãs em cima da hora e transformou a noite em uma grande “resenha” com participações especiais

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Gusttavo Lima surpreendeu Bela Vista de Goiás. (Imagem: Captura de tela/Instagram)

A noite de terça-feira (24) foi completamente fora do roteiro em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana da capital. Sem aviso prévio, Gusttavo Lima decidiu subir ao palco e acabou atraindo uma multidão ao Lago Sussuapara.

O próprio cantor foi quem anunciou a apresentação, já a caminho do local. A publicação pegou os fãs de surpresa e provocou uma verdadeira corrida até o lago.

A proximidade entre a cidade e a fazenda onde o artista mora facilitou a decisão de última hora, o que deu ao evento um clima ainda mais espontâneo.

No palco, o sertanejo não esteve sozinho. A apresentação contou com a presença da banda Calcinha Preta e da dupla Bruno & Denner, que ajudaram a embalar o público durante a noite.

Entre os presentes, também estava a influenciadora Andressa Suíta, esposa do cantor, que acompanhou de perto o momento descontraído.

Sem estrutura formal de grande evento, o encontro rapidamente ganhou clima de festa improvisada e virou assunto entre os moradores e fãs que conseguiram chegar a tempo.

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