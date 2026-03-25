Pão com manteiga no café da manhã: cardiologistas explicam se o hábito matinal faz mal ou não
Um hábito comum no café da manhã pode não ser tão inocente quanto parece
Pão com manteiga no café da manhã faz parte da rotina de milhões de pessoas. Ainda assim, esse hábito levanta uma dúvida direta: ele faz mal à saúde?
A resposta não é absoluta. Especialistas analisam o contexto, a frequência e a quantidade consumida. Ou seja, o problema não está apenas no alimento, mas na forma como você o inclui na sua rotina.
O que dizem os cardiologistas
Cardiologistas apontam que a manteiga contém gorduras saturadas. Quando você consome essas gorduras em excesso, o organismo pode elevar os níveis de colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”.
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Além disso, dietas ricas em gordura saturada e sódio aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Por isso, médicos alertam: o consumo frequente e sem controle pode trazer prejuízos reais à saúde.
Por outro lado, estudos mais recentes trazem um contraponto importante. Pesquisadores mostram que o consumo moderado de manteiga não apresenta relação direta com doenças cardíacas.
Ou seja, você não precisa eliminar o pão com manteiga — mas precisa consumir com consciência.
Quando o hábito se torna um problema
O problema começa quando o consumo deixa de ser ocasional e passa a ser diário e excessivo. Nesse cenário, o impacto na saúde se torna mais relevante.
O pão branco, por exemplo, entra como um carboidrato refinado. Quando você o consome com frequência, ele pode contribuir para o ganho de peso — fator diretamente ligado a problemas cardíacos.
Além disso, a combinação de carboidratos refinados com gordura saturada reduz o valor nutricional da refeição. Assim, o café da manhã deixa de nutrir adequadamente e passa a oferecer energia de baixa qualidade.
Como consumir de forma mais equilibrada
Você não precisa abrir mão desse hábito. Em vez disso, ajuste a forma de consumo.
Primeiramente, escolha pães integrais. Eles oferecem mais fibras e promovem maior saciedade. Em seguida, reduza a quantidade de manteiga ou alterne com opções mais saudáveis, como azeite ou pastas naturais.
Além disso, complemente a refeição com proteínas e frutas. Dessa forma, você equilibra os nutrientes e melhora a qualidade do café da manhã.
Pão com manteiga não é o vilão — mas também não é totalmente inofensivo.
Você precisa encontrar equilíbrio. Ao ajustar quantidades e escolhas, você mantém o prazer do hábito sem comprometer sua saúde.
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