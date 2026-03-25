Pão com manteiga no café da manhã: cardiologistas explicam se o hábito matinal faz mal ou não

Um hábito comum no café da manhã pode não ser tão inocente quanto parece

Daniella Bruno - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Pão com manteiga no café da manhã faz parte da rotina de milhões de pessoas. Ainda assim, esse hábito levanta uma dúvida direta: ele faz mal à saúde?

A resposta não é absoluta. Especialistas analisam o contexto, a frequência e a quantidade consumida. Ou seja, o problema não está apenas no alimento, mas na forma como você o inclui na sua rotina.

O que dizem os cardiologistas

Cardiologistas apontam que a manteiga contém gorduras saturadas. Quando você consome essas gorduras em excesso, o organismo pode elevar os níveis de colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”.

Além disso, dietas ricas em gordura saturada e sódio aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Por isso, médicos alertam: o consumo frequente e sem controle pode trazer prejuízos reais à saúde.

Por outro lado, estudos mais recentes trazem um contraponto importante. Pesquisadores mostram que o consumo moderado de manteiga não apresenta relação direta com doenças cardíacas.

Ou seja, você não precisa eliminar o pão com manteiga — mas precisa consumir com consciência.

Quando o hábito se torna um problema

O problema começa quando o consumo deixa de ser ocasional e passa a ser diário e excessivo. Nesse cenário, o impacto na saúde se torna mais relevante.

O pão branco, por exemplo, entra como um carboidrato refinado. Quando você o consome com frequência, ele pode contribuir para o ganho de peso — fator diretamente ligado a problemas cardíacos.

Além disso, a combinação de carboidratos refinados com gordura saturada reduz o valor nutricional da refeição. Assim, o café da manhã deixa de nutrir adequadamente e passa a oferecer energia de baixa qualidade.

Como consumir de forma mais equilibrada

Você não precisa abrir mão desse hábito. Em vez disso, ajuste a forma de consumo.

Primeiramente, escolha pães integrais. Eles oferecem mais fibras e promovem maior saciedade. Em seguida, reduza a quantidade de manteiga ou alterne com opções mais saudáveis, como azeite ou pastas naturais.

Além disso, complemente a refeição com proteínas e frutas. Dessa forma, você equilibra os nutrientes e melhora a qualidade do café da manhã.

Pão com manteiga não é o vilão — mas também não é totalmente inofensivo.

Você precisa encontrar equilíbrio. Ao ajustar quantidades e escolhas, você mantém o prazer do hábito sem comprometer sua saúde.

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