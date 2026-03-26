Motorista bêbado invade borracharia, tenta fugir, mas é detido em Rio Verde

Câmera de segurança registrou momento da colisão, que deve ser investigada pela Polícia Civil

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Bêbado, motorista invade borracharia, tenta fugir, mas é detido em Rio Verde
Veículo destruiu estrutura de borracharia, em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Um motorista de 43 anos foi detido na noite desta terça-feira (25), após provocar um acidente e destruir parcialmente uma borracharia no bairro São Joaquim, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram que o caso ocorreu às 22h23. No vídeo, é possível ver que o carro colide com uma carretinha, danificando a estrutura de uma borracharia.

Além disso, o condutor ainda tentou fugir após o acidente, chegando a dar a volta no quarteirão. No entanto, o veículo apresentou falha mecânica e parou em uma rua próxima, onde ele ficou até a chegada da equipe policial.

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O motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez e também teria proferido ameaças contra os moradores.

Ele foi abordado pela PM dentro do carro e conduzido à delegacia para os procedimentos legais. O suspeito se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo autuado conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

Além dos danos materiais ao estabelecimento, o caso também foi enquadrado como condução de veículo sob efeito de álcool e dano ao patrimônio.

Caberá agora à Polícia Civil dar continuidade às investigações.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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