Motorista de carro funerário é flagrado dirigindo bêbado na BR-153, em Anápolis

Abordado pela PRF, homem admitiu ter parado para comer dois pastéis e beber uma lata de cerveja antes de seguir caminho

Natália Sezil - 14 de março de 2026

Motorista de carro funerário precisou ser parado na BR-153 após dirigir em zigue-zague. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se depararam com um caso inusitado no final da tarde deste sábado (14): o motorista de um carro funerário que dirigia sob efeito de álcool na BR-153, na altura do distrito de Interlândia, cidade de Anápolis.

O homem, de 41 anos, teria sido parado após ser visto fazendo zigue-zague pela rodovia. Questionado pelas autoridades, ele relatou que trabalha em uma funerária em Catalão, de onde havia realizado o translado de um corpo até o estado do Tocantins.

No caminho de volta, ele teria parado em um posto de combustíveis para comer dois pastéis e tomar uma lata de cerveja, retornando à estrada logo em seguida.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou taxa de 0,47 mg de álcool por litro de ar expelido.

Segundo a Lei brasileira, qualquer valor igual ou superior a 0,34 mg/L deixa de ser considerado infração gravíssima e se torna crime de trânsito, cuja penalidade pode chegar a detenção de até três anos.

Diante do resultado do teste, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou sob responsabilidade da Polícia Civil (PC). O carro funerário foi removido ao pátio.

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