Polícia indicia idosa que jogou líquido quente em cão comunitário Johnny, em Goiânia

Perícia técnica confirmou que o cachorro sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em aproximadamente 40% do corpo

Natália Sezil -
Cão comunitário apelidado de Johnny sofreu queimaduras em cerca de 40% do corpo.
Cão comunitário apelidado de Johnny sofreu queimaduras em cerca de 40% do corpo. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil (PC) indiciou a idosa que foi flagrada jogando um líquido quente no cão comunitário Johnny, no Setor Castelo Branco, em Goiânia.

O inquérito foi concluído pelo Grupo de Proteção Animal (GPA) na quarta-feira (25), vinte dias após a cena de agressão e treze dias depois da denúncia. A investigada foi indiciada pelo crime de maus-tratos qualificados, cuja pena prevê reclusão de dois a cinco anos, além de multa.

Câmeras de segurança gravaram toda a ação. As imagens mostram quando Cacilda Ferreira de Almeida sai de casa com uma vasilha em mãos e joga líquido quente sobre o cachorro. O registro exibe até mesmo a formação de uma nuvem de vapor, o que evidencia a alta temperatura do que foi lançado.

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O laudo do exame de corpo de delito, confeccionado pela Polícia Científica, confirmou que o animal sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em aproximadamente 40% do corpo.

A extensão dos ferimentos causou uma infecção secundária e complicações graves, que levaram Johnny a precisar de suporte de oxigênio durante a internação. Segundo a PC, ele ainda corre risco de morte.

O cão comunitário segue internado em uma clínica veterinária particular, onde recebe tratamento. A corporação afirmou que já encaminhou ofício à Diretoria de Bem-Estar Animal da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), para que a pasta acompanhe a recuperação do cachorro.

O último boletim de saúde de Johnny foi publicado pela NeoPets Veterinária e Petshop nesta quarta-feira (25). Pelas redes sociais, o veterinário João Victor Melo confirmou que o bichinho ainda corre risco, mas afirmou que se manteve estável nas últimas 48 horas.

Disse que ele “está totalmente alerta, agitado e se alimentando super bem, adora comer uma carne”. O cão passa por terapia e ainda enfrenta uma infecção severa, que os profissionais tentam controlar.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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