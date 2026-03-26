Saiba quem está livre de pagar o IPTU e ITU 2026 em Anápolis

Moradores da cidade que não se enquadram nos requisitos só têm mais 16 dias para regularizar as taxas

Natália Sezil - 26 de março de 2026

Vista da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Está se aproximando o prazo final que moradores de Anápolis têm para regularizar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto Territorial Urbano (ITU).

A cobrança, no entanto, não chega para todos os contribuintes. Alguns estão isentos do pagamento, desde que atendam a uma série de requisitos listados pela Prefeitura.

Primeiro, são isentos do IPTU alguns imóveis cujo valor venal seja de até R$ 160 mil, cujos proprietários possuam apenas uma residência e a utilizem como moradia.

Para se enquadrar no benefício, o contribuinte precisa ser portador de doença grave comprovada por laudos. É o caso de HIV, cardiopatia grave, cegueira total, contaminação por radiação, doença grave e irreversível nos rins ou no fígado e doença de Paget em estados avançados.

Também da doença de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, hanseníase, neoplasia maligna, transtorno do espectro do autismo, moléstia profissional irreversível e incapacitante, paralisia irreversível e incapacitante, transtorno mental incapacitante, tuberculose ativa e diabetes com incapacitação para o trabalho.

Em segundo lugar, são beneficiados alguns imóveis com valor venal de até R$ 198 mil. Neste caso, eles precisam pertencer a aposentados, pensionistas ou beneficiários de assistência social com idade igual ou superior a 60 anos, que possuam apenas um imóvel e renda de até um salário mínimo (com tolerância de 5%).

Por fim, são contemplados aqueles localizados em áreas de preservação ambiental, os imóveis tombados ou de interesse de preservação, bem como os pertencentes a lojas maçônicas, clubes de serviços e igrejas, desde que utilizados para suas atividades institucionais.

Últimos dias

Para quem não se enquadra nos critérios, é preciso ficar atento: restam apenas 16 dias para regularizar os dois impostos. Há desconto para pagamento à vista até o dia 10 de abril, ou possibilidade de parcelamento em até oito vezes (de abril a novembro).

O contribuinte que quitar o tributo à vista garante um desconto de 10%, chegando a 15% para os cadastrados no Programa Contribuinte Legal e que não possuem débitos tributários municipais pendentes.

Aos que optarem pelo parcelamento, é preciso saber que a parcela mínima é de R$ 161 para pessoas físicas e R$ 483 para pessoas jurídicas.

Os boletos foram enviados pelos Correios e também estão disponíveis no site da Prefeitura, pelo Portal do Cidadão e pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888.

Respostas a dúvidas ou atendimento presencial acontecem no Rápido, localizado no Anashopping.

Vale ressaltar: a Prefeitura anunciou que a Taxa de Serviços Urbanos (TSU), que era cobrada junto ao IPTU e ao ITU, passa a ser cobrada exclusivamente pela Saneago para todos os contribuintes com ligação de água ativa. A medida vale já em abril.

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